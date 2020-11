El Govern espanyol donarà tres anys més a les empreses per tornar préstecs ICO

El Govern espanyol allargarà finalment tres anys el termini per retornar els préstecs amb garantia de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO). Els autònoms, les pimes i les empreses que van sol·licitar finançament amb aval de l'Estat tindran doncs aquesta pròrroga de tres anys per reintegrar els préstecs, segons han confirmat fonts del ministeri d'Economia. La mesura –que no serà automàtica sinó a sol·licitud de l'interessat- s'aprovarà avui al Consell de Ministres i la vicepresidenta tercera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ja va avançar-ne detalls dissabte passat a la XXV Trobada d'Economia de s'Agaró. Segons Calviño, la pròrroga està consensuada amb les entitats financeres i la Comissió Europea.

«Ara cal evitar que empreses perfectament viables hagin de tancar per la caiguda transitòria de l'activitat econòmica. Hem de començar a mirar de prop les qüestions de solvència», va advertir la ministra d'Assumptes Econòmics. Més del 30% dels préstecs amb aval de l'ICO tenen un termini de devolució inferior a quatre anys que, a partir d'ara, podrà demorar-se tres anys més.Catalunya, la segona comunitat que ha sol·licitat més avals

A 15 d'octubre, fins a 106.981 empreses de Catalunya havien demanat avals per 14.671,8 MEUR. En total, les companyies del territori han sol·licitat finançament per un import de 19.155,2 MEUR. Catalunya és, segons les dades de l'ICO, la segona comunitat de l'Estat que més avals ha sol·licitat (el 18,6% del total), només superada per Madrid (20,7%). La majoria dels avals es concentren a la demarcació de Barcelona (11.501,7 MEUR), seguit de Girona (1.333,1 MEUR), Tarragona (972,5 MEUR) i Lleida (864,5 MEUR).Al conjunt de l'Estat, s'han avalat un total de 842.614 operacions corresponent a 550.500 empreses. L'import total avalat és de 79.038,7 MEUR, mentre que el finançament que han rebut els diferents negocis del territori ascendeix fins als 103.999,2 MEUR. Els autònoms i les pimes concentren un 98% de les operacions i un 70% de la quantitat avalada.