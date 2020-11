«Recorda, dona suport, actua», nova campanya de Trànsit

L'any 2005, les Nacions Unides va declarar el tercer diumenge de novembre com a Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit. Des de llavors, aquesta és una jornada de record a les víctimes i de suport a les que pateixen seqüeles a conseqüència d'accidents de trànsit.



El Govern de Catalunya recorda que aquest any l'acompanya el lema "Recorda, dona suport, actua" amb l'objectiu de recordar els que han mort, donar suport als que han sobreviscut i actuar per aconseguir una millor resposta postaccident. Aquest dia també es commemora a les xarxes socials amb l'etiqueta mundial #WDoR2020.





Balanç del 2020

A Catalunya

Associacions i serveis d'atenció a víctimes i familiars

? Cada dia hi ha accidents que, en un segon, destrueixen vides senceres.



Avui és el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit.



?? Recorda, dona suport, actua. #WDoR2020 pic.twitter.com/VaOQIEiRdL — Trànsit (@transit) November 15, 2020

Segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, a la demarcació de Girona, fins al 31 d'octubre d'aquest any, el descens de víctimes mortals és del 40,7% respecte 2019 (16 morts el 2020, mentre que el 2019 van ser 27 les víctimes). En comparació amb el 2010, la reducció és del 70,9% (fa 10 anys es van registrar 55 morts en accidents). Aquest octubre ha mort 1 persona en accident de trànsit a la demarcació de Girona.Pel que fa a col·lectius vulnerables, fins al 31 d'octubre, han mort 4 motoristes, 1 ciclista i 1 vianant, mentre que en el mateix període de l'any passat havien mort 5 motoristes, 3 ciclistes i 2 vianants.El balanç d'aquest any, molt marcat pel descens de mobilitat a causa de les restriccions de la covid 19, exposa que fins al 13 de novembre hi ha hagut. Aquestes dades representen una disminució d'un 41,5% de persones mortes i d'un 34,35% de ferits greus respecte del mateix període de l'any anterior, segons fonts oficials. Tanmateix, no s'ha d'abaixar la guàrdia i és necessària tolerància zero cap a conductes irresponsables al volant.Recordar, quea la xarxa viària catalana segons informen fonts del Govern i Trànsit. P(A)T, ha publicat un vídeo donant veu a familiars i amics de les víctimes d'accident de trànsit, i exposant el que van sentir quan els van informar de la tràgica notícia:L'any 2012 l'estat espanyol va impulsar un servei pioner, el SIAVT (Servei d'Atenció a les Víctimes d'Accident de Trànsit) , que ofereix orientació judicial, legal, psicològica, sanitària i assistencial a totes les persones víctimes o afectades per un accident de trànsit a través d'atenció telefònica, presencial o telemàtica.Són nombroses lesque s'han pronunciat aquest tercer diumenge de novembre, entre elles, eldestaca que "som conscients que estem vivint una situació excepcional amb la pandèmia de la COVID que està suposant molt de patiment, però avui volem demanar que les víctimes de trànsit no caiguin en l'oblit perquè també són vides i famílies trencades".La majoria d'accidents de trànsit són evitables: les distraccions per mirar el mòbil, l'excés de velocitat, l'alcohol i les drogues destrueixen, cada any, nombroses vides.