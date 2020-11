Reforcen la seguretat al Palau de la Generalitat després de les pintades

Una furgoneta d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra custodiarà a partir d'ara tota la setmana les 24 hores del dia el Palau de la Generalitat, després de l'atac amb pintura que va patir diumenge l'edifici, que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va atribuir a la «ràbia» social per les restriccions. Així ho va indicar Sàmper en una roda de premsa, en què va assegurar que no destituirà ningú per una suposada falta de vigilància per part dels Mossos d'Esquadra a l'edifici del Palau de la Generalitat, on un petit grup de persones -quatre de les quals han estat identificades- van llançar pintura i sang a la façana sense que ningú els ho impedís. Sàmper va revelar que diumenge a la tarda, hores després de l'atac amb pintura al Palau de la Generalitat, es va reunir amb el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, i el director de la Policia, Pere Ferrer, i van acordar que una furgoneta de l'Arro se situï als voltants de la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protegir la seu de la Generalitat les 24 hores del dia, set dies a la setmana i fins a la fi de les restriccions. Sallent va explicar que, a causa de les «circumstàncies especials» en l'àmbit social «ara toca» reforçar la seu de la Generalitat i els seus departaments.