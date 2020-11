El Govern destina 120 milions d'euros per dotar de recursos el món local

El Govern de la Generalitat destinarà 120 milions d'euros un Fons Local de Cooperació Extraordinari per dotar de recursos els ajuntaments perquè puguin fer front a la crisi de la Covid-19. Aquesta nova mesura l'ha anunciat aquest migdia la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, després de la reunió que ha mantingut juntament amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, amb el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Lluís Soler, i la vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Alba Pijuan.

Meritxell Budó ha subratllat "l'esforç important" que fa el Govern, "malgrat la davallada d'ingressos per part de la Generalitat", per "garantir la capacitat i suficiència financera dels ajuntaments". L'administració local, ha assenyalat, "és a la ciutadania el que en termes sanitaris seria l'atenció primària", és a dir, la que fa "aquella atenció directa i primera als ciutadans, amb polítiques de proximitat a peu de carrer".

Aquests 120 milions d'euros addicionals es distribuiran en dues anualitats: 2020 i 2021. La consellera ha explicat que per al que queda d'any "posarem a disposició de manera immediata 20 milions d'euros". I dels 100 restants, 50 es distribuiran durant el primer trimestre del 2021 i la resta fins a finals d'any. "Creiem que amb aquesta injecció addicional de liquiditat garantirem als ens locals mantenir els serveis i ajuts a la ciutadania", ha remarcat. Aquests recursos, ha afegit Budó, "s'han de destinar a aquells projectes que permetin la reactivació econòmica en aquells sectors més afectats i a les famílies més vulnerables a causa de la crisi per la Covid-19".

Gairebé 1.100 milions en tres anys

La consellera portaveu ha fet notar que amb aquest fons extraordinari, el Govern haurà transferit i programat al món local un total de 1.083 milions d'euros en aquests 3 anys de mandat. D'aquests gairebé de 1.100 milions, ha destacat els 250 corresponents a la recuperació del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC); els 500 del Fons Local de Cooperació, amb un increment de 4 milions per als consells comarcals; els 45 del Pla de Camins Públics i del Programa de Dinamització territorial per a municipis de menys de 5000 habitants, i els 175 dels Fons Europeus.

També s'inclouen en aquests més de 1.100 milions els més de 20 per pal·liar els efectes de catàstrofes naturals, com els aiguats del Dana i Glòria. La consellera ha lamentat, però, que, "a dia d'avui, no estan prou resolts perquè el govern de l'estat encara no ha posat la seva part". Ha recordat que el 50% dels ajuts per a l'afectació d'infraestructures de titularitat municipal els destinava la Generalitat i l'altra 50% el govern de l'estat que, ha dit, "encara no ha posat sobre la taula ni la xifra ni aquestes aportacions als municipis afectats".

La consellera també ha posat de relleu que des del Govern de la Generalitat "acompanyem i treballem conjuntament i coordinadament" amb el món local per "assolir els objectius que ens hem marcat entre tots, perquè ningú quedi enrere a causa d'aquesta crisi sanitària que ha derivat en una crisi econòmica i social". "Ens trobaran sempre al costat de cada poble i ciutat d'aquest país", ha reblat.