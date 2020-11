Catalunya suma 5.000 casos i 66 morts tot i que el virus es propaga menys

La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya segueix frenant, encara que ho fa més lentament, i ahir es va situar en 0,95, només una centèsima menys que dimecres però el nombre de nous contagis va créixer en 5.024 en les últimes 24 hores, en les quals s'han notificat 66 morts més.

Segons les dades actualitzades pel Departament de Salut, el nombre d'hospitalitzats per coronavirus encara creix i són 2.770 les persones ingressades en centres sanitaris catalans, 38 més que dijous, tot i que s'estabilitza el nombre de pacients greus que són a l'UCI, 485, quatre menys que el dia abans, que ocupen un 46,3% dels 1.047 llits de crítics disponibles.

El nombre de víctimes no deixa d'augmentar i des de l'inici de la pandèmia han mort ja 14.378 persones per coronavirus a Catalunya, 66 d'aquestes reportades des de dimecres, encara que també la mortalitat apunta a un lleu descens des del pic d'aquesta segona onada de 72 persones mortes el passat 30 d'octubre.

Es tracta del vuitè dia consecutiu en què es redueix la velocitat de propagació del virus i, segons els epidemiòlegs, ara es tracta de mantenir per sota d'1 l'Rt i anar disminuint aquest indicador a poc a poc perquè això incideixi en un menor nombre de contagis, menys hospitalitzats, que baixin els pacients greus i finalment que això es noti en un descens del nombre de víctimes.

Que l'expansió del virus s'està frenant a Catalunya i la corba comença a doblegar-se també ho indica que el risc de rebrot (EPG), que mesura l'índex de creixement potencial de l'epidèmia, va tornar a baixar en 8 punts i es va situar en 739, tot i que encara segueix sent un risc extrem –més de 100 ja és alt.

El nombre total de contagiats a Catalunya des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 285.233, dels quals 5.024 han estat notificats des de dimecres. La incidència acumulada de casos en els darrers 14 dies (IA14) encara segueix pujant i s'ha situat en 818,22 casos per cada 100.000 habitants, sis casos més que dimecres.

Per comarques, només una va superar els 1.300 punts de risc d'expansió de l'epidèmia (EPG), Osona amb 1.301, tot i que encara en queden vuit per sobre dels 1.000 punts: la Segarra (1.270), el Pla de l'Estany (1.157), el Berguedà (1.139), la Garrotxa (1.085), la Noguera (1.082), el Baix Camp (1.072), el Baix Empordà (1.018) i la Ribera d'Ebre (1.015).

El Barcelonès, la comarca més poblada i densa, segueix amb la tendència a la baixa en el risc de rebrot i ahir tenia un EPG de 744, un total de 18 punts menys que dimecres, amb una velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) de 0,96, quan el dia anteior era de 0,98. Després de Palafrugell, Vic (1.738), Balaguer (1.596), Figueres (1.467), Martorell (1.310), Olot (1.303), Banyoles (1.271), Manlleu (1.279 ) i Reus (1.246) són els municipis de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat.



Quaranta morts a Falset

D'altra banda, el brot de Covid-19 detectat el setembre a la residència Les Vinyes de Falset ha acabat amb la vida de 40 residents, segons ha assegurat l'Ajuntament de Falset en un comunicat. Segons el consistori, que hauria estat informat pel Departament de Salut, encara hi ha 18 positius i 52 persones ja han superat el virus. El centre fa unes setmanes va ser intervingut per la Generalitat. A banda, al municipi hi ha sis casos positius, dos dels quals estan hospitalitzats mentre que els altres quatre es troben en aïllament domiciliari.