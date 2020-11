La investigació sobre Vendrell i Madí incomoda el Govern i Cs reclama un ple

La investigació sobre un suposat desviament de fons públics a l'expresident Carles Puigdemont, en la qual apareixen en el focus els excàrrecs d'ERC i CDC Xavier Vendrell i David Madí, està generant incomoditat al Govern, mentre Ciutadans ja demana un ple monogràfic sobre corrupció. El jutge té sota lupa mitja dotzena de projectes empresarials -vinculats a sectors tan dispars com la salut, l'educació o el transport- de Vendrell i Madí, figures clau per a la creació de «l'estat major del procés» que va organitzar a l'ombra de l'1-O. Els investigadors sospiten que els dos empresaris, detinguts la setmana passada a l'operació Volhov, es van servir de la seva trajectòria i contactes al Govern per afavorir els seus negocis.



Budó esquiva el tema

El cas incomoda el Govern, que ahir va celebrar la seva reunió setmanal, després de la qual la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va esquivar en roda de premsa les preguntes sobre si la Generalitat pensa obrir una investigació interna. Budó, la consellera de major rang de JxCat, va negar que Madí i Vendrell hagin influït en la presa de decisions de la Generalitat i va derivar a la titular de Salut, Alba Vergés, les explicacions sobre els seus contactes amb un dels investigats. En concret, la Guàrdia Civil sospita que Vendrell va aprofitar les seves relacions a ERC pel negoci de laboratoris de biomecànica i es va fer amb una concessió «irregular» de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) d'un lot de contractes relacionats amb el servei de visites mèdiques i proves complementàries. Ahir el líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va negar que el dinar que van mantenir la consellera de Salut, i Vendrell influís en el desenvolupament d'un concurs públic d'aquest departament.