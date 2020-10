Rússia diu que les acusacions d'ingerència a Catalunya «excedeixen l'absurd»

Rússia va afirmar ahir que la informació sobre que un grup rus estava disposat el 2017 a donar suport econòmicament i militarment a Catalunya en cas que els independentistes declaressin la independència «excedeix l'absurd».

«Aquestes informacions es basen exclusivament en declaracions de representants de les forces separatistes que es troben processats judicialment», va dir en una roda de premsa la portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors de Rússia, María Zakhàrova.

Va afegir que Moscou entén que «aquestes persones estan disposades a fer tot tipus de declaracions, fins i tot les més increïbles i absurdes, amb l'objectiu d'internacionalitzar per qualsevol mitjà el procés». Zakhàrova va assegurar que amb això persegueixen a més «cridar més fortament l'atenció de l'opinió pública internacional sobre el seu confrontació amb l'Estat espanyol». «El càlcul és comprensible. Es veu que la menció del nostre país en aquest context no pot inscriure's millor a la propagada antirussa que prolifera en els últims anys a Occident i deu, segons els separatistes, semblar creïble», va dir. La diplomàtica va indicar que Moscou reacciona amb tranquil·litat a aquestes informacions, però ha subratllat que «sorprèn i causa perplexitat una altra cosa: la disposició de certs mitjans espanyols a creure aquestes informacions falses, considerar-les seriosament i difondre acusacions infundades, per endavant falses i que entren en la categoria de premsa groga».

«A l'únic que poden conduir aquestes accions és a danyar les relacions rus-espanyoles», va concloure la portaveu, obviant que es tracta d'actuacions d'un jutge que així ho indica.



Burla sobre els soldats

Dimecres, en una primera reacció, l'ambaixada de Rússia a Espanya es va burlar de la informació en afirmar que estava «incompleta».

«Cal afegir dos zeros al nombre de soldats i el més impactant de tota aquesta conspiració: les tropes haurien de ser transportades per avions «Mosca» i «Chato» acoblats a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola i amagats en un lloc segur de la serra catalana fins rebre a través d'aquestes publicacions l'ordre xifrada d'actuar», va escriure en el seu compte de Twitter.

El jutge que investiga el desviament de fons públics per pagar les despeses de l'expresident català Carles Puigdemont a l'estranger sospita que, dies abans de la declaració unilateral de la independència, Rússia li va oferir traslladar a Catalunya 10.000 soldats i pagar el deute català.

Així ho manté el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en les actuacions d'entrada i registre dels domicilis de dos empresaris independentistes detinguts per la Guàrdia Civil. El jutge basa les seves sospites en dos arxius d'àudio intervinguts al telèfon de l'exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya Víctor Terradellas, enregistraments de dues converses que aquest va mantenir amb David Madí i amb Xavier Vendrell els dies 14 de maig de 2018 i 16 de maig de 2018, segons les actuacions.