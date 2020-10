Puja la velocitat de contagi del virus a Catalunya i es tornen a registrar més de 4.000 casos

La velocitat de propagació de la covid-19 (Rt) va pujar a Catalunya a 1,40 –dues centèsimes més que dimecres–, amb 4.107 nous infectats diagnosticats, mentre que també van augmentar a 1.626 el nombre de persones hospitalitzades –184 més–, de les quals 282 estan greus a l'UCI –39 més que dimecres.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir l'epidèmia no dona treva, amb quatre noves morts per coronavirus i els indicadors encara no noten que es compleixen set dies de tancament de bars i restaurants.

La corba de risc d'expansió de l'epidèmia segueix creixent en ascensió vertical, amb un EPG de 566,9, un total de 25 punts més que dimecres, més de 100 punts per sobre del màxim que es va assolir el 20 de març, quan el creixement potencial de virus (EPG) va ser de 454, tot i que la situació hospitalària i de detecció de casos és millor que llavors.

Una de les dades més preocupants de la jornada és que després de diversos dies de lleugers descensos de l'Rt (velocitat de reproducció), aquest indicador va començar a pujar i ahir va consolidar aquesta tendència fins a situar-se en 1,40, dues centèsimes més, és a dir, que cada infectat contagia una mitjana de gairebé una persona i mitja.

La tensió als hospitals segueix augmentant, amb 184 noves hospitalitzacions, que s'han situat en 1.626 pacients amb coronavirus ingressats, dels quals 282, un total de 39 més estan greus a l'UCI, fet que equival al fet que un 30,8% dels 915 llits d'UCI habituals de què disposen els hospitals catalans estan ocupats per malalts greus de coronavirus.

Pel que fa als municipis, un total de 46 de més de 20.000 habitants -un menys que dimecres- superen els 500 punts de risc de rebrot de coronavirus, i els que estan pitjor són Vic (1.708,8) i Manlleu (1.706,6).



Més de 1.300 brots actius

D'altra banda, a Catalunya hi ha actualment 1.384 brots de coronavirus notificats i actius, dels quals la majoria, 797, els contagis tenen el seu origen en l'àmbit familiar, mentre que 197 han estat detectats en l'àmbit escolar. Seguidament, les residències geriàtriques han detectat 136 brots i l'àmbit laboral, 64.

Segons les últimes dades de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat, els 1.384 brots actius registrats a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) han ocasionat 7.855 persones afectades diagnosticades de la covid-19, dels quals 343 han requerit ingrés hospitalari i 93 han mort.

Un 35% dels brots notificats corresponen a la ciutat de Barcelona, un 13% a la Catalunya Central, un 12% a Girona, un 11% a Tarragona, un 9% al Vallès i un 4% a Lleida.