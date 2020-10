Illa felicita el Govern català per actuar amb «rapidesa», en contraposició amb Madrid

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha agraït que autonomies com Catalunya estiguin prenent «decisions ràpides» i s'anticipin per «prevenir majors increments» en l'expansió del coronavirus. Illa ha citat com a exemple les mesures «més restrictives» que va anunciar dimecres la Generalitat, «com el tancament de bars i restaurants amb l'objectiu de reduir el màxim possible la interacció social i evitar mesures encara més estrictes en un futur». Illa també ha posat com a exemple Astúries, en contraposició amb Madrid. «Les CA estan actuant amb determinació i contundència i els ho vull agrair», va dir al ple del Congrés per defensar l'aplicació de l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid.

Illa va defensar la decisió del Govern espanyol de declarar l'estat d'alarma a Madrid i vuit ciutats de l'autonomia madrilenya a causa de què duplica la mitjana nacional d'incidència acumulada per 100.000 habitants en els últims 14 dies, fixat en 265,19.

Tot i això, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va insistir que des del Govern regional seguiran defensant el seu pla de restriccions de mobilitat en zones bàsiques de salut amb alta incidència de coronavirus perquè «està funcionant».



Nous contagis

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 13.318 nous positius i 140 morts més per covid a Espanya en relació amb el total de casos confirmats l'últim dia, amb 33.553 defuncions totals. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 921.374 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant.