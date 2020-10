Imputats per blanqueig de capitals dos extresorers de CDC

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va citar a declarar en qualitat d'imputats als extresorers de CDC Daniel Osàcar i Andreu Viloca en una peça separada de el cas 3% que investiga un presumpte blanqueig de capitals arran de les donacions a el partit per part de 12 exalts càrrecs, entre ells els exconsellers Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau i Pere Macias.

Osàcar, que en l'actualitat està en tercer grau penitenciari o de semillibertat pel cas Palau, i Viloca, en llibertat, han de comparèixer davant el jutge el proper 16 d'octubre. L'interrogatori s'efectuarà mitjançant videoconferència.



«Hipòtesi de la causa»

L'acte del jutge assenyala que la «hipòtesi de la causa» se centra en el fet que les donacions al partit de les 12 persones investigades «podrien ser actes d'aflorament de diners procedents de l'delicte». És a dir, «mitjançant la col·laboració d'aquestes persones pròximes a CDC s'incorporava a la vida lícita» diners en efectiu que havia arribat al partit per altres mètodes.

El togat sosté que els ex-alts càrrecs han estat imputats per «la seva participació en un clàssic sistema de pitufeo», que consistiria a ingressar a CDC una «quantitat de diners equivalent a la que prèviament o posteriorment el partit havia lliurat» al suposat «donant voluntari», amb« coneixement del seu origen il·lícit». No veu «cap dubte sobre l'existència de donacions», ja que els sospitosos han admès aquestes operacions.



Donacions de 3.000 euros

Els 12 polítics per als quals el fiscal José Grinda va reclamar al seu dia la imputació per blanqueig van realitzar donacions a CDC de 3.000 euros en una o més ocasions, fins a un total de 106.000 euros. L'acusació pública reflectia en el seu escrit que Jané va realitzar quatre pagaments de 3.000 euros cadascun (el 2008, el 2009, el 2010 i el 2013), la mateixa quantitat i en els mateixos anys que Macias va fer ingressos a el partit. Puig, per la seva banda, fer tres ingressos de 3.000 euros cadascun i Rigau en va fer dos, sempre per aquesta mateixa quantitat, el desembre de l'any 2008 i el 2010, respectivament.



Situació complicada

És el fiscal qui ha sol·licitat la declaració d'Osàcar i Viloca, doncs, segons el jutge, «s'ha exposat de manera coincident» que les donacions sota sospita les van demanar ells quan eren tresorers. Els exconsellers van explicar que les donacions a CDC entre el 2008 i el 2010 es van deure al fet que, a l'estar en l'oposició, el partit tenia una situació econòmica més complicada.