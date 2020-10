Sánchez vol exhibir «unitat» amb el Rei acompanyant-lo a Barcelona

No és habitual que el cap de l'Estat i el president del Govern coincideixin en set dies en dos actes, però això és el que passarà aquesta setmana. La Moncloa vol acabar amb les crítiques dels partits de la dreta que consideren que Pedro Sánchez no defensa prou la monarquia dels «atacs de Podem» i ha decidit que acompanyi Felip VI en dues reunions en les properes jornades. Avui, a la cita anual del patronat de l'Institut Cervantes, a Madrid i, divendres, en l'entrega dels premis de la Barcelona New Economy Week, unes jornades organitzades pel Consorci de la Zona Franca. El Monarca no ha visitat la capital catalana des de febrer del 2019, quan va participar en la inauguració del Mobile World Congress.

Amb l'acte a Barcelona, el cap de l'executiu desitja mostrar la «unitat» de les dues institucions, Moncloa i Zarzuela. El seu suport a la Corona just a la ciutat a la qual no va voler que el monarca anés el 25 de setembre per al lliurament dels despatxos als nous jutges. Aquesta negativa al fet que acudís a Barcelona va desencadenar una crisi entre el poder judicial i l'executiu. La Moncloa va desaconsellar la participació de Felip VI per la possible coincidència amb la publicació de la sentència sobre la inhabilitació de Quim Torra i la proximitat de l'aniversari del 1-O. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va al·legar que es temien possibles problemes de «convivència» i va revelar que el Govern havia demanat, sense èxit, al president del Consell del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que canviés la data de l'acte.

Campo va justificar ahir que el rei Felip VI viatgi a Barcelona, perquè «l'1 d'octubre ja ha passat» i, a més, la sentència d'inhabilitació de l'expresident de la Generalitat ja està dictada.

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va acusar Sánchez de «polititzar-ho tot» i es va preguntar si el cap de l'executiu farà «l'agenda de totes les institucions de l'Estat». Vox va destacar que «el Govern vol acabar amb la monarquia» i va mostrar la seva sospita que el viatge sigui «una cortina de fum» per amagar els «atacs» de l'executiu a la Corona.



Seguretat garantida

A Catalunya, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va afirmar que els Mossos garantiran la seguretat del Rei i Sánchez, així com el dret a la protesta. Per a la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, el monarca «no és benvingut».

Després del lliurament dels premis, el cap de l'executiu i el cap de l'Estat visitaran junts també l' start-up 3D Factory Incubator, en complir-se el seu primer any de vida a la Zona Franca.