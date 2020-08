Fecasarm recorre al TSJC la decisió de no deixar reobrir les discoteques

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha presentat aquest dilluns un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la decisió en què els magistrats van desestimar la seva petició de permetre la reobertura de discoteques a Catalunya.

El recurs, consultat per Europa Press, demana suspendre la decisió que va prendre el divendres la Sala del Contenciós Administratiu, i considera que l'obligació de limitar l'aforament al 50% "era suficient i no s'havia de recórrer a limitacions excessives més enllà de les estrictament necessàries" per evitar aglomeracions.

Afirma que, amb la restricció d'aforament, la discoteques funcionaven "realment com a restaurants amb música i amb gent asseguda en taules i cadires, en grups reduïts, amb contacte habitual i que a més tenien l'obligació de registrar-se si utilitzaven zones de ball en petits grups, com reservats".

La patronal de l'oci nocturn veu "indiscriminat" que la mesura s'hagi adoptat per tota Catalunya i no s'hagi segmentat segons les zones amb més contagis.

L'escrit demana al tribunal que, si no aprova la reobertura de discoteques, permeti que obrin aquelles que tinguin espais a l'aire lliure amb llicència de discoteca, sala de ball o de festes amb l'horari habitual, perquè considera que la prohibició "en espais no tancats no té justificació alguna".

La Sala va rebutjar el divendres la petició d'aixecar la prohibició d'obrir discoteques, establerta per la Generalitat, metre que que sí que va estimar un altre recurs de Fecasarm per retirar la limitació horària de bars, restaurants i guinguetes, que havien de tancar a mitjanit per ordre del Govern.