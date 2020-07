Torra apel·la a la «responsabilitat social» per superar la situació «crítica» a Catalunya

Comença el compte enrere. Encarem deu dies clau per reduir el contagi comunitari de coronavirus a Catalunya, si no la Generalitat no dubtarà a l'hora d'adoptar mesures restrictives a aquelles zones on el virus estigui descontrolat. Així ho va afirmar ahir el president Quim Torra, qui va admetre no tenir altre remei que prendre aquesta decisió in extremis tenint en compte que ens trobem en «l'avantsala» del març.

L'augment desmesurat de positius dels darrers dies corrobora que la situació actual és «crítica» i un hipotètic nou confinament tindria greus conseqüències per a tot Catalunya. És per això que Torra apel·la a la «responsabilitat social» de tothom perquè aquesta situació no es produeixi. Malgrat tot, si amb aquest ultimàtum no n'hi ha prou, a Torra no li «tremolarà el pols per prendre les decisions que calguin» per frenar el virus. A més, el president va afirmar que interposarà la salut de les persones per davant de l'economia. «No em doblegarà cap pressió ni cap lobby si els nostres experts em demanen prendre les decisions més dures», va afirmar.

Malgrat que, majoritàriament i a diferència del mes de març, la majoria de casos són lleus, Torra va assegurar que l'atenció primària està bastant al límit i que cal evitar que aquesta tensió es traslladi als hospitals perquè llavors «tornaríem enrere, a la situació viscuda al març». «No vull que tornem al març o a l'abril. No vull tenir un altre cop la responsabilitat de 7.000 morts», va afirmar, amb convenciment.

L'advertència, doncs, sembla evident. Tot dependrà del que passi en els propers deu dies. Qui no ho veu tan clar, però, és l'oposició. Daniel Serrano (PP) va criticar Torra per traslladar la responsabilitat als ciutadans i va assegurar que és «la seva incompetència el que ens ha dut aquí». Lorena Roldán (Cs) encara va ser més contundent i va reclamar a Sánchez que «actuï» davant el «caos» del Govern en la gestió de la COVID-19.

D'altra banda, Torra va remarcar als turistes estrangers –en anglès– que es pot viatjar de manera «segura» a Catalunya, sobretot al Pirineu, on no hi ha transmissió comunitària, i Jéssica Albiach (CatECP) el va replicar acusant-lo de tenir «una doble vara de mesurar» en la gestió de la pandèmia de cara als catalans i als turistes.

Finalment, Ferran Pedret (PSC) va qüestionar si Torra manté la confiança en Vergés després que ahir comparegués sense ella.



Mà esquerra a la irresponsabilitat

En qui sí que confia Quim Torra és en el conseller Buch i els alcaldes, a qui demana que apliquin «amb severitat les sancions» que s'estipulen si no es respecten les resolucions. El president es va mostrar especialment crític amb els joves, als quals va recalcar que «un botellón no és una festa, és un acte d'insolidaritat», ja que pot ser un focus de transmissió del coronavirus que després pot arribar a familiars de més edat i més vulnerables.

De fet, el president va remarcar que actualment la mitjana d'edat dels infectats és de 37,5 anys, quan al març era de 60. A més, la darrera setmana es van registrar 5.487 casos positius, quan la setmana anterior se'n van notificar 3.485.