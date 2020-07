Junqueras: «Estem molt orgullosos de tot el que hem fet i estarem orgullosos quan ens tornin a posar a la presó»

El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assenyala que estan "molt orgullosos" de tot el que han fet amb els seus companys, tot i que creu que el Tribunal Suprem els tornarà a posar a la presó "tant aviat com pugui". Junqueras considera que als jutges del procés "no els agrada" que parlin "amb la gent" però ha recordat que "de la presó se'n surt". "Estem molt orgullosos d'haver passat per la presó i estarem orgullosos quan ens hi tornin a posar", ha assenyalat. El president d'ERC també espera que el congrés de Junts per Catalunya "els vagi molt bé" i desitja que sigui la "reorganització definitiva de l'espai de centredreta". "Com millor els vagi a ells, més mèrit tindrà el que farem nosaltres", ha assenyalat.

En una trobada amb alcaldes i diputats gironins a Santa Coloma de Farners, Oriol Junqueras ha tornat a carregar contra el Suprem i s'ha mostrat "orgullós" del que van fer, malgrat els hagi portat a la presó. El president d'Esquerra dona per fet que l'alt tribunal els tornarà a engarjolar perquè "no els agrada" que parlin amb la gent, que s'expliquin i que la ciutadania els apreciï. De totes maneres, Junqueras ha deixat clar que "de la presó se'n surt i forma part de la llibertat col·lectiva" . Per això, ha deixat clar que seguirà "treballant per un país lliure".

"Avui estem a les comarques de Girona perquè el nostre objectiu és estar al costat de la gent, dels alcaldes, dels sindicats, del món del turisme o del món empresarial, perquè tenim un país per aixecar", ha assenyalat Junqueras.



Organitzar "l'espai de centredreta"

L'exvicepresident del Govern també s'ha referit al congrés que arrencat aquest dissabte de Junts per Catalunya i que s'allargarà fins el tres d'octubre. En aquest sentit, Junqueras espera que sigui la reorganització "definitiva de l'espai de centredreta". Per això, desitja que "els vagi molt bé", perquè creu que com millor vagi a Junts per Catalunya o a la

CUP "més mèrit tindrà" el que faci Esquerra.

Junqueras, però, diu que "estan convençuts" que la proposta d'Esquerra és la millor per poder tirar endavant el país, en una situació com l'actual. A la trobada amb alcaldes i diputats, també hi han assistit, entre d'altres, Raül Romeva, Pere Aragonès, Roger Torrent i Teresa Jordà.