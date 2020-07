Baixa en 9 el nombre de pacients ingressats a la Regió Sanitària de Lleida

El nombre de pacients ingressats per covid-19 als hospitals de la Regió Sanitària de Lleida va disminuir ahir en 9 i es va quedar en 120 persones. Des que va començar el confinament perimetral al Segrià, és el primer dia que es registra un descens d'ingressos als hospitals de Lleida.

Segons dades del Departament de Salut, d'aquests pacients, n'hi ha 60 a l'hospital Arnau de Vilanova, 7 a l'hospital Santa Maria, 10 a l'hotel Salut Nastasi i 43 a altres centres. Així mateix, es va posar en funcionament una altra UCI a l'Arnau de Vilanova, amb capacitat per a 8 persones tot i que fonts del mateix centre hospitalari van precisar que no està plena. De fet, a l'Arnau hi ha 9 persones a l'UCI.



La reacció dels empresaris

El sector empresarial de Lleida va demanar que s'aixequi el confinament perimetral del Segrià i també el més estricte que hi ha a la ciutat de Lleida i altres set municipis de la comarca. En un acte a la Cambra de Comerç, on van presentar un manifest, els representants del sector van alertar que un 40% de negocis podrien arribar a tancar definitivament i van criticar durament la gestió política de la situació per la incertesa de les mesures i ajudes econòmiques «insuficients». El president de Pimec Lleida, Manel Llaràs, va expresar la «poca confiança» en els polítics perquè a la Conca d'Òdena encara estan esperant els diners. També van apostar per fer microconfinaments on hi hagi brots i van demanar més personal sanitari i rastrejadors.

D'altra banda, el Consell Comarcal del Segrià va reforçar els serveis socials d'atenció primària en els municipis que pateixen un confinament més dur al Baix Segrià. Així, es va reestructurar la intervenció per poder donar resposta amb més celeritat a les necessitats detectades i poder col·laborar en allò que es pugui per revertir el més aviat possible la situació actual. Es van posar en marxa mesures com la coordinació amb els CAP de Salut per tenir informació de forma immediata de les famílies confinades en situació de vulnerabilitat social. També es vol garantir que les famílies en situació de vulnerabilitat acompleixin amb el confinament domiciliari en casos tan preventius com el d'aïllament per covid-19 i articular la resposta més adequada entre les diferents entitats.