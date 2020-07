Catalunya suma 361 nous positius per covid-19, 164 a Barcelona ciutat i 107 a l'Hospitalet de Llobregat

Catalunya ha sumat 361 nous positius per covid-19 respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. Són 413 casos menys que els sumats en l'anterior balanç. Això situa la xifra global de positius en 75.502. De tots els casos nous, 164 corresponen a la regió sanitària de Barcelona ciutat i 107 a la metropolitana sud, on s'hi inclou l'Hospitalet de Llobregat, municipi on en els últims dies s'ha constatat un augment de casos. Al Segrià, els nous casos són 16, tot i que no hi ha encara dades corresponents a divendres, probablement perquè encara no s'han facilitat a Salut. Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat nou de noves, vuit més que divendres, i la xifra total és de 12.616.

Fins ara, hi ha hagut 4.181 ingressats en estat greu, sis més que fa 24 hores, i actualment en són 42, un menys respecte a l'últim balanç.

Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'hi inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat vuit casos corresponents a divendres 10 de juliol, 181 a dijous 9 de juliol, 416 a dimecres 8 de juliol, 377 a dimarts 7 de juliol i 152 a dilluns 6 de juliol.

A les residències de gent gran hi ha un total de 15.112 persones confirmades com a positives. Són nou casos més que les informades el dia anterior. Aquest divendres el Departament de Salut tampoc ha facilitat la dada dels professionals que estan aïllats.

Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.168, 49 més que les informades fa 24 hores.



L'evolució a Barcelona ciutat



A la ciutat de Barcelona, els casos han augmentat en 164 respecte a l'últim balanç. Des de l'inici de la pandèmia, s'han registrat 20.730 casos a la capital catalana. Pel que fa a la retrospectiva d'aquesta mateixa setmana a la capital catalana, sense incloure els tests serològics, s'han registrat dos casos corresponents al 10 de juliol, 65 al 9 de juliol, 50 al 8 de juliol, 60 al 7 de juliol i disset al 6 de juliol. Si se sumen tots els casos de l'última setmana, Barcelona ciutat n'ha registrat 215 de nous, sense comptar els tests serològics.



Regió metropolitana sud



L'Hospitalet de Llobregat, municipi inclòs ha la regió metropolitana sud, ha passat en una setmana de tenir 30 casos confirmats de covid-19 a al ciutat a 107. La retrospectiva de casos dels últims dies, sense incloure els tests serològics, no mostra cap cas declarat aquest divendres 10 de juliol (probablement perquè encara no s'han recollit les dades), mentre que hi va haver 50 casos el dia 9, 67 el dia 8, 64 el dia 7 i 22 el dia 6.



Segrià i regió de Lleida

Al Segrià, comarca que continua amb confinament perimetral, se sumen setze nous casos fins arribar als 2.990 total des de l'inici de la pandèmia. Aquestes dades, però, no inclouen cap cas declarat aquest divendres 10 de juliol. Fonts de Salut han remarcat que amb tota probabilitat seran dades que s'actualitzaran els propers dies quan arribin els resultats de proves que s'han fet aquest dia. Al conjunt de la regió de Lleida, s'han sumat disset casos, setze dels quals del Segrià, i el total ascendeix a 4.505.



Altres territoris



A l'àrea metropolitana nord hi ha 17.726 (44 més). A la Catalunya Central són 6.725 els confirmats (tretze menys). A Girona hi ha 7.248 positius (set més). En el cas del Camp de Tarragona, es registren 2.220 persones amb coronavirus confirmades (una més). A l'Alt Pirineu i Aran creixen fins als 520 casos confirmats (cinc més), i a les Terres de l'Ebre pugen a 358 (cinc més).

D'entre tots aquests, Barcelona ciutat registra 3.745 casos confirmats en residències. A l'àrea metropolitana nord es mantenen amb 3.655, mentre que a l'àrea metropolitana sud n'hi ha 3.049. A la Catalunya Central continuen amb 1.699 residents confirmats i a Girona hi ha 1.696 casos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 472 casos positius confirmats, i a Lleida en registren 615. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, es mantenen en els 105 casos confirmats en les residències, mentre que a les Terres de l'Ebre segueixen amb 20.



Nou morts més



Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat nou de noves. En total, ja hi ha 12.616 víctimes, de les quals 6.902 han estat en un hospital o centre sociosanitari (sis més), 4.112 en residències (una més), 799 en domicilies (les mateixes), i 803 no classificades per falta d'informació (dues més).

No s'ha reportat cap nova mort per covid-19 corresponent a divendres, tot i que és una dada que pot variar quan les funeràries actualitzin la informació en propers balanços. El dia 9 hi va haver dues defuncions, el dia 8, quatre, i el dia 7, cinc.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona registren 4.267 defuncions, entre positius i sospitosos, 2.351 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.324 en residències, 284 en domicilis i 308 no classificats; a la zona metropolitana nord hi ha hagut fins ara 2.903 morts, 1.580 en hospitals i sociosanitaris i 1.048 en residències, a banda de 132 no classificats i 143 en domicilis. La xifra total de morts a la regió metropolitana sud puja a 2.356. D'aquests, 1.438 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 774 en residències, 96 en domicilis, i 48 no estan classificats.

A la Catalunya Central registren 1.574 persones mortes (730 en hospitals i sociosanitaris, 516 en residències, 211 no classificats i 117 en domicilis) i a Girona segueixen amb 819 morts (368 en hospitals, 252 en residències, 129 en domicilis i 70 no classificats).

Pel que fa al Camp de Tarragona, arriben als 400 morts, dels quals 257 en hospitals i centres sociosanitaris, 122 en residències, 12 en domicilis i 9 més no classificats; mentre que a Lleida es mantenen amb 212 morts en total, 134 en hospitals i sociosanitaris, 59 en residències, dotze no classificats i set en domicilis.

A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts, tretze en hospitals i sociosanitaris, set en residències, vuit no classificats i dos en domicilis; mentre que a les Terres de l'Ebre continuen amb 45 defuncions, 25 en hospitals i sociosanitaris, vuit en residències, nou en domicilis i tres sense classificar.