El SEM munta un hospital de campanya a Lleida

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va muntar preventivament ahir un hospital de campanya a l'exterior de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) pels brots de covid-19 dels darrers dies. L'objectiu és donar suport a l'atenció inicial a les Urgències, fer triatge i proves PCR. Segons el Departament de Salut, actualment a l'Arnau hi ha 21 pacients amb covid-19 a planta i sis a l'UCI. Ahir a la tarda, la consellera Vergés va reconèixer que el que hi està passant «és una crisi sanitària», però va considerar que la situació està sota control, malgrat que ja hi ha 21 ingressats i sis pacients a l'UCI. A més, Salut va descartar, de moment, aplicar «confinaments selectius» però si que va demanar a la ciutadania que sigui prudent i que compleixi «estrictament» amb les mesures de seguretat aplicades fins ara.

Ahir Catalunya va sumar 276 nous casos però no va registrar cap mort. Després del fort augment de dijous, els contagis van baixar considerablement, tot i que les xifra segueix bastant elevada en comparació a la setmana passada.



Nous brots a Madrid

La conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, a través de la Direcció General de Salut Pública, va notificar ahir un brot de coronavirus amb cinc casos lleus en una empresa de la ciutat de Madrid. A més, hi ha tretze persones en seguiment. Els afectats estan aïllats amb símptomes lleus.

D'altra banda, ahir Sanitat va xifrar en 28.385 el total de morts per coronavirus a Espanya, disset més que dijous (28.368). Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut 21 defuncions en els últims set dies, set de les quals a Madrid. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 250.545 casos confirmats per proves diagnòstiques, 442 més que la darrera actualització.