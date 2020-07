Un 41,5% menys de morts a les carreteres respecte el mateix període de 2019

Un total de 48 persones han mort a les carreteres catalanes en 41 accidentals mortals entre l'1 de gener i el 30 de juny del 2020, un 41,5% menys que en el mateix període del 2019. L'any passat, les víctimes van ser 82. S'ha registrat també un descens del 48,1% dels accidents mortals.

En comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana s'han reduït un 54,7%, ja que fa una dècada les víctimes eren 106 en el primer semestre. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha apuntat que cal tenir en compte que la baixada s'ha produït en un context marcat pel descens de la mobilitat arran de les restriccions per la Covid-19.

Al juny, coincidint amb la desescalada, s'han registrat quatre víctimes mortals, mentre que al juny de l'any passat n'hi va haver 13, el que suposa una reducció del 69,2%. D'altra banda, aquest juny ha estat el mes amb menys mortalitat des que va començar l'any, amb una víctima mortal menys que al març, quan van ser cinc.

Per col·lectius, durant els primers sis mesos han mort set motoristes, dos ciclistes i sis vianants. En el mateix període de l'any passat van ser 25, tres i sis, respectivament. Al juny, han perdut la vida un motorista i un vianant.

En aquest sentit, el SCT ha alertat que no s'està reduint el nombre d'atropellaments mortals a la carretera respecte el mateix període del 2019, ni tampoc del 2010, al contrari del que passa amb al resta d'accidents i col·lectius. Per això, ha insistit en apel·lar a la responsabilitat compartida i a la necessitat d'una convivència respectuosa a la xarxa viària.



El 45% de les víctimes, en cap de setmana

Un total de 22 de les 48 víctimes mortals registrades, un 45,8% del total, són en cap de setmana o festiu. Tenint en compte l'entrada a l'estiu, el Servei Català de Trànsit ha fet també un toc d'atenció en els desplaçaments d'oci i ha apel·lat a un comportament responsable a la carretera que eviti relaxament en la conducció tant pel que fa a l'atenció, l'ús del mòbil, l'ús del cinturó i el consum d'alcohol i altres drogues.

A més, ha destacat que ha augmentat la proporció dels accidents mortals que s'han produït amb un únic vehicle implicat. Així, 19 dels 41 accidents mortals del primer semestre del 2020 han ocorregut amb un sol vehicle, el que suposa el 46% del total. L'any passat en el mateix període van ser un 33%. Tot i això, hi ha hagut una reducció d'aquest tipus d'accidents en comparació amb el 2019: 19 el 2020 respecte dels 26 del 2019.

Per demarcacions, a les quatre s'ha reduït el total de morts i on més ho ha fet ha estat Lleida, amb una baixada del 46,2%. A la demarcació de Barcelona la reducció ha estat del 41,9%, a Girona del 40% i a Tarragona del 39,1%.

En comparació amb el 2010, destaca la reducció del 65,4% de les víctimes mortals de la demarcació de Girona, passant de les 26 víctimes mortals el 2010 (fins al juny) a les 9 de fins al 30 de juny de 2020.

En total, s'han registrat 18 accidents mortals a la demarcació de Barcelona, 14 a la de Tarragona, nou a la de Girona i set a la de Lleida. En el mateix període del 2019 van ser 31, 23, 15 i 13, respectivament.