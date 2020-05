Es redueixen a 8 o 10 la ràtio dels alumnes de 3 a 6 anys que podran anar a l'escola al juny

Les instruccions que el Departament d'Educació ha preparat per als centres educatius estableixen que la ràtio d'alumnes per aula de 3 a 6 anys serà finalment de 8 (P3) o 10 alumnes al juny, i no de 13, com s'havia previst inicialment en el pla de reobertura. Cada alumne haurà de tenir 4 metres quadrats. L'horari de l'acollida d'aquests infants, si els seus pares no se'n poden ocupar per feina, serà de 9 a 13 hores, el mateix que s'estableix per a les llars d'infants. En aquest cas, la ràtio és de 5 nens. Cada centre haurà d'elaborar el seu pla de reobertura amb la previsió d'alumnes que tindrà al juny, així com els professors. Es prioritzaran els menors en situació de major vulnerabilitat o que els seus progenitors treballin fora de casa.

El curs 2019-2020 a nivell lectiu acabarà en format telemàtic el 19 de juny. Mentrestant, es preveu certa activitat als centres, especialment per als cursos que acaben cicle (sisè, 4t d'ESO) i per als que es preparen per alguna prova, com ara la selectivitat. El retorn, però és voluntari.

Les famílies que portin els infants d'1 a 6 anys hauran de presentar una declaració responsable. A les llars d'infants, cal garantir quatre metres quadrats per nen i un metre de distància al menjador i per dormir la migdiada. Només es permet el menjador en aquest tipus de centres, sempre que puguin garantir les mesures de seguretat. En els d'infantil, primària i secundària no hi haurà servei de menjador, com tampoc es farà ús de vestidors ni de gimnàs per fer activitats físiques o esportives.

No hi haurà joguines que no es puguin rentar. Les que siguin de plàstic es rentaran al rentaplats, les de roba a la rentadora, i les de fusta amb un drap humit. Els xumets i els biberons s'hauran de guardar en estoigs individuals i es tornaran cada dia a les famílies perquè els desinfectin.

A infantil i primària es preveuen fins a 13 alumnes per aula a sisè, atenció personalitzada en qualsevol nivell, i atenció a l'alumnat desconnectat en l'àmbit rural. A més, també està contemplada l'atenció tutorial en grups reduïts d'alumnes en qualsevol curs o nivell si es considera necessari. L'acollida de 3 a 6 anys es preveu amb una ràtio de 8 nens a P3 i 10 a P4 i P5.

Pel que fa als instituts, poden haver 15 estudiants per aula en cas de final d'etapa, però també es contempla atenció personalitzada.

Les instruccions recullen quin professorat pot fer atenció presencial, descartant els majors de 60 anys o amb malalties cròniques.

En el pla que presentarà el centre abans de la reobertura, també s'hauran d'especificar els espais disponibles, que han de ser fixos i estables per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. Els alumnes sempre han de ser els mateixos en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el mateix docent.

Amb la condició dels quatre metres per alumne, cal dividir espais si aquests són grans i s'utilitzen per a més d'un grup. Caldrà reduir el grup si no es pot garantir que hi ha quatre metres quadrats per persona.

Sortida al pati seqüenciada

Les entrades i sortides seran esglaonades, i només hi haurà un únic treballador com a acompanyant. La sortida al pati ha de ser seqüenciada. En funció dels metres quadrats poden estar-i alhora més d'un grup, però espais marcats i diferenciats.

Tal i com ja preveia el pla de reobertura i ara recullen també les instruccions als centres, només en casos específics es reactivarà el servei de transport escolar. Es podran modificar els horaris i suprimir parades. El podran utilitzar alumnes de sisè, 4t d'ESO, 2n de batxillerat, segon curs d'FP, així com alumnes de petits municipis o q han estat desconnectats.

El material haurà de ser individual, no es distribuirà paper excepte en casos imprescindibles. A infantil i primària també s'intentarà que les joguines siguin d'ús individual. S'evitarà la manipulació d'eines i material comú, com el dels laboratoris, aules de música i informàtica.

Horaris flexibles

La definició dels horaris serà adaptable a cada centre i podrà ser flexible. Les mascaretes no estaran indicades per sota dels cinc anys. A partir d'aquella edat ho estaran si no se poden mantenir les distàncies recomanades.

Les instruccions també donen pautes de neteja i desinfecció, incloent la proporció de lleixiu i altres productes. També es donen pautes per canviar bolquers.

En cas que un alumne presenti símptomes ha de quedar aïllat en una zona i posar-se en contacte amb el CAP, avisant també la família.