Les funeràries registren 37 nous morts per covid-19 a Catalunya i eleven la xifra a 11.440

Les funeràries catalanes han informat de 37 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, 15 menys que en el darrer balanç, segons el Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes des de l'inici de la pandèmia en 11.440. A banda, s'han detectat 938 nous casos positius testats, 616 més que dimecres, i ja en són 62.615. Pel que fa als casos possibles, la xifra és de 189.666, 4.385 més. Entre positius i sospitosos, doncs, són 252.281, 5.323 més que dimecres. D'entre les víctimes, 3.381 han mort a una residència (6 més), 617 al domicili (cap variació) i 157 en un centre sociosanitari (3 més). 6.536 persones han mort a l'hospital (26 més) i actualment hi ha 334 persones ingressades greus, 19 menys que ahir.

Des de l'inici de la pandèmia fins ara han estat ingressades de gravetat un total de 3.962 persones, les mateixes que aquest dimecres, i 35.616 persones han rebut l'alta hospitalària, 173 més que fa 24 hores.

En total, 3.569 professionals de residències geriàtriques estan aïllats pers sospita o confirmació, 146 menys que fa un dia. En total, a les residències de gent gran s'han confirmat 12.866 positius, 128 més, i 35.737 casos són sospitosos, 85 més, un total de 48.603 persones, cosa que significa al voltant de tres quartes parts del total d'avis residents a Catalunya.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.809 persones, entre positius i sospitosos, 2.263 en hospitals, 1.244 en residències i 256 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.645 morts, 1.508 en hospitals i 737 en residències, a banda de 260 no classificats i 126 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.192 defuncions, 1.430 en hospitals, 604 en residències i 80 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.431 morts (524 en hospitals, 459 en residències, 340 no classificats i 106 en domicilis) i a Girona han estat 719 els morts (427 en hospitals, 197 en residències i 27 en domicilis).

Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 368 morts, 187 dels quals en hospitals, 100 en residències i 11 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha hagut 204 morts en total, 166 en hospitals, 29 en residències i 3 en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 18.318 de confirmats i 41.479 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.717 de positius i 48.659 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 10.959 positius i 32.576 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.619 els confirmats i 17.976 els sospitosos. A Girona hi ha 5.990 confirmats i 22.921 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.959 persones amb coronavirus confirmades i 11.393 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.984 casos confirmats i 6.799 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 370 casos confirmats i 1.664 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 229 casos confirmats i 3.440 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.112 casos confirmats en residències i 8.473 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.194 positius confirmats en residències i 9.628 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.489 casos confirmats i 6.057 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.493 els residents confirmats i 4.181 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.564 casos confirmats i 3.612 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 425 casos positius confirmats i 1.831 de sospitosos, i a Lleida són 437 els confirmats i 889 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 76 casos confirmats i 274 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i hi ha 764 sospitosos.