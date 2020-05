Només un 5% de la població estaria immunitzada en cas d'un rebrot del coronavirus

Un estudi fet per l'Equip d'Atenció Primària Sardenya de Barcelona ha conclòs que només un 5% de la població estaria immunitzada en cas que hi hagués un rebrot de la covid-19. La investigació s'ha fet amb persones residents al barri del Guinardó de Barcelona que han estat seleccionades a l'atzar. La recerca, feta amb proves ràpides, indica que, en cas d'una nova escalada del virus, les persones estan poc protegides, ja que un escàs 5% tindria anticossos davant la infecció. Segons l'estudi, això vol dir que molt probablement un 90% de la població estudiada no estaria immunitzada davant el virus. Aquest resultat es troba en la línia del que han conclòs les poques recerques internacionals dutes a terme en les darreres setmanes.

La investigació, feta des de l'atenció primària i en xarxa amb diverses institucions, ha trobat 17 casos positius que mostrarien protecció davant el virus -i que per tant serien persones que han passat la malaltia de la covid-19. Aquesta xifra és un 5,47% del total, amb un interval de confiança del 95% que va del 3,44% al 8,58%, cosa que significa que molt probablement més del 90% de població estudiada no estaria immunitzada davant el virus.

La recerca mostra que probablement entre les dones hi ha una mica més de protecció enfront del virus (6,36% respecte al 4,35% de positius en homes). Per edats, com més avançada és l'edat de les persones participants, més possibilitat de tenir certa immunitat al virus.

Aquest estudi ha estat encapçalat pel doctor Carles Brotons, de l'EAP Sardenya, centre vinculat a l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau), i s'ha treballat en aliança amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Institut d'Investigació en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol.