Torra demana "consumir productes locals"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat "la importància de la pagesia i els agricultors" en plena pandèmia. "Ara més que mai hem de consumir productes locals de casa nostra i donar-los tot el valor que es mereixen", ha considerat en un discurs emès durant la primera Fira del Vi de Falset 'online'. El president ha encoratjat al sector a fer "el cor fort" davant "l'impacte de la crisi sanitària, per les dificultats del comerç internacional i per les activitats limitades en bars i restaurants que també són espais del gaudi del vi". La fira, que va arrencar divendres i s'allargarà fins diumenge, inclou tastos, xerrades, un vermut musical, un concert en directe i una subhasta a benefici de la investigació contra la covid-19.

Torra ha destacat que els agricultors de la zona són uns "lluitadors de mena". "Les heu passades magres, molt magres, aquesta terra ha viscut la fil·loxera, el despoblament, ha patit embats meteorològics, però malgrat tot ha prevalgut el vostre esforç i lluita per preservar la terra i heu posat al seu lloc els vins del Priorat i del Montsant, allà on els tocava: a dalt de tot, a les millors taules i als millors paladars", ha lloat el president.

"Com el raïm que any rere any rebrota, la fira del vi també", ha destacat Torra tot celebrant que s'hagi sabut "trobar un altre espai de trobada" per fer la 65a edició de la Fira del Vi malgrat la crisi sanitària. "La fira és ben viva, lo Priorat és ben viu: gaudiu-ne", ha conclòs.