Torra acusa Sánchez de menysprear els seus arguments: "No han escoltat res"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de "menysprear" els arguments de la Generalitat per afrontar el desconfinament: "No han escoltat res", ha deplorat.



"Catalunya torna al 1833, a Lérida, Gerona, Tarragona i Barcelona", ha criticat en un missatge a Twitter, en què ha escrit en castellà el nom de les províncies catalanes per remarcar el seu enuig amb l'ús d'aquestes unitats de divisió territorial per al pla de desconfinament presentat aquest dimarts per l'executiu central.





No han escoltat res. La "coordinació" és centralització i menyspreu a tot el que hem argumentat. Catalunya torna a 1833, a Lérida, Gerona, Tarragona i Barcelona. Tota l'experiència de gestió de la sanitat a Catalunya per regions i àrees sanitàries, a la paperera. Un greu error https://t.co/fFmiRfUGhP — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 28, 2020

Sanitat pot autoritzar altres unitats territorials

Per a Torra, l'ús de les províncies com a referència equival a llençar "a les escombraries" l'experiència de gestió de la sanitat a Catalunya per regions i àrees sanitàries, cosa que segons la seva opinió constitueix "un greu error"."No han escoltat res. La 'coordinació' és centralització i menyspreu a tot el que hem argumentat", ha resolt Torra, que el cap de setmana va presentar el seu propi pla de desconfinament, basat en les recomanacions de l'epidemiòleg Oriol Mitjà, i va demanar a Sánchez que permetés que fos la Generalitat qui gestionés la desescalada.En la roda de premsa d'aquesta tarda, Pedro Sánchez ha insistit que la unitat territorial serà la província però que hi podria haver "excepcions" amb unitats més petites sempre que el Ministeri de Sanitat ho consideri justificat. Per tant, les CCAA podran fer propostes diferenciades d'uns d'un mateix territori però hauran de comptar amb el vistiplau del govern espanyol.