La capacitat de les UCI catalanes destinades a la pandèmia "baixa fins al 62,7%"

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha detallat que les unitats de cures intensives (UCI) de Catalunya "han baixat fins al 62,7%" de la seva capacitat augmentada a causa de la pandèmia de coronavirus.

Ho ha explicat en roda de premsa telemàtica després del Consell Executiu en la qual també han participat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch.

Així mateix, Vergés ha insistit que "encara estan molt per sobre de la seva capacitat habitual", per la qual cosa ha demanat prudència a la ciutadania i ha advocat per seguir treballant amb mesures restrictives fortes.

Sobre les proves PCR de diagnòstic de coronavirus, Vergés ha comentat que s'han realitzat més de 240.000 a Catalunya i ha afegit que estan "treballant moltíssim i segueixen amb molta intensitat" per incrementar la xifra.

Del total de proves, més de 39.000 s'han realitzat en residències d'ancians en el marc del pla d'actuació en centres residencials perquè "és molt important tenir diferenciats els casos positius dels residents sans per protegir a un col·lectiu vulnerable", ha assegurat.

En el marc de la campanya 'Jo Actuo x Donar', el Govern ha rebut més de 5.000 donacions per fer front a la pandèmia que posa en relleu "la gran solidaritat del país i la implicació de la ciutadania", ha explicat Vergés.

Comissió assessora

Vergés ha explicat que, "arran de la preocupació dels professionals sanitaris enfront de la pandèmia de Covid-19", s'ha impulsat una comissió assessora que analitza les novetats mèdiques a nivell global, revisa les normatives i posa els resultats a la disposició del personal sanitari.

"És especialment important dotar-nos d'aquestes comissions assessores integrades per experts de diferents camps de la medicina, especialment de cara a la pràctica professional", ha afegit.