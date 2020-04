Vergés alerta de l'alta possibilitat de rebrot i apel·la a la responsabilitat: «La pandèmia no s'ha acabat»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha alertat que la possibilitat d'un rebrot de coronavirus és "molt alta" i ha apel·lat a la responsabilitat de tothom el dia que els infants han pogut començar a fer sortides regulades al carrer. En un missatge a Twitter la consellera ha admès que 40 dies de confinament "són un gran esforç i més amb criatures" però ha recordat que "la pandèmia no ha acabat". "Els recursos personals i materials del sistema sanitari no són infinits", ha constatat, i ha demanat responsabilitat per fer "un desconfinament racional i segur".

En un sentit similar s'ha expressat aquest diumenge al matí el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha demanat extremar les precaucions en les sortides al carrer i ha insistit que "la salut de tots està en joc". En una piulada durant la reunió de presidents autonòmics i Pedro Sánchez, Torra ha assegurat que li han arribat "comentaris alarmants" davant la sortida d'infants i ha demanat a tothom seguir les recomanacions de seguretat.

El govern espanyol, per la seva banda, ha explicat que de moment no li consten incidents en relació a les sortides d'infants al carrer i han assegurat que en general s'estan complint les mesures. A més, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha remarcat que l'executiu ajustarà els criteris sobre les passejades de nens si fes falta, també "en funció dels comportaments".