El pressupost del Govern inclou 908,5 MEUR més del previst l'any passat per a Salut

El Parlament ha aprovat gràcies a l'abstenció dels vuit diputats dels comuns els pressupostos del 2020. Uns comptes que el Govern ja s'ha compromès a modificar per adaptar-los a les conseqüències de la covid-19. De fet, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, els ha definit com la "primera pedra de la reconstrucció" i ha fet una crida al "consens".

La presidenta de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, reclama al Govern que posi els pressupostos aprovats a disposició de la ciutadania que més ho necessita per afrontar les conseqüències de la pandèmia. I la resta de l'oposició creu que són uns comptes "caducats". Els pressupostos suposen un augment de la despesa de 3.000 MEUR respecte als aprovats fa tres anys.

Primers pressupostos aprovats del Govern del president de la Generalitat, Quim Torra, i primers pressupostos després de tres anys consecutius de pròrrogues. JxCat i ERC hi ha votat a favor, els comuns s'hi han abstingut mentre que Cs, PSC-Units, PPC i CUP hi han votat en contra. L'any passat les negociacions entre Govern i comuns van acabar sense acord i el 2018 els pressupostos van quedar prorrogats per l'aplicació del 155 i la suspensió de l'autonomia.



3.000 MEUR més de despesa i un 25% més per a inversions

El pressupostos per al 2020 suposen un augment de la despesa de 3.000 MEUR respecte als comptes que estaven en vigor, aprovats fa tres anys. I també preveuen un increment de les inversions del 25% en relació als comptes del 2017 per arribar fins als prop de 2.000 MEUR. La xifra global dels comptes és de 42.179 MEUR i preveien més 4.000 MEUR més d'ingressos que els del 2017. Una xifra que ara s'haurà de revisar tenint en compte l'impacte de la covid-19 a l'economia.

La dotació pressupostària per a Salut creix en més de 908,5 MEUR, una xifra que gairebé duplica la previsió dels comptes fallits de l'any passat. I els comptes preveuen incrementar el personal sanitari en 1.400 professionals, un augment del 7,4% respecte al 2017. En total, preveuen destinar 9.739 milions d'euros al departament de Salut. I en matèria educativa destaquen els 70 MEUR per recuperar el finançament de les escoles bressol i es preveu un increment de 261 docents. En total, Educació rep 6.695 milions d'euros.

Els pressupostos tenien prevista una situació econòmica molt diferent a la que apareix amb l'esclat de la pandèmia del coronavirus. De fet, els pressupostos preveuen un augment del PIB de l'1,9% aquest any amb una demanda interna creixent l'1,7%, xifres que quedaran molt probablement obsoletes.

Els comptes s'han aprovat al Parlament amb un mes de retard ja que Cs va portar tant la llei dels pressupostos com la llei de mesures fiscals al Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha avalat la totalitat dels comptes i la major part dels articles qüestionats de la llei d'acompanyament.

Per primera vegada a la història i per les circumstàncies excepcionals per la covid-19, la majoria dels parlamentaris han seguit la sessió des de casa ja que, segons va decidir la Mesa, a l'hemicicle hi pot haver un màxim de 21 diputats. Només 25 diputats de JxCat han votat telemàticament. La resta han votat de manera presencial o de forma delegada amb els diputats que sí han assistit a l'hemicicle.