El Govern espera que la preinscripció escolar es pugui fer al maig

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha confiat aquest dimecres en què la preinscripció escolar es pugui fer "com a més tard" la segona quinzena de maig, un procés administratiu que es troba suspès pel decret d'estat d'alarma.

En la seva compareixença telemàtica en el Parlament, ha subratllat que la previsió és fer-la la segona setmana, si s'ha aixecat l'estat d'alarma o l'Estat ha aixecat la suspensió específica d'aquest procés administratiu, i espera que si no és possible aquest període, fer-la en la segona quinzena.

Ha assenyalat que el departament té tot preparat per fer la preinscripció telemàtica, però que quan s'obri el període s'haurà de garantir una "presencialitat mínima" per a aquelles famílies que no poden fer-ho telemàticament.

"Si no hi ha presencialitat, no podríem obrir preinscripció. Seria inequitatiu", ha dit Bargalló, qui ha explicat que aquesta presencialitat seria a cada escola, s'hauria de dotar al personal d'equips de protecció individual i estudien implantar un sistema de cita prèvia.

Bargalló ha assenyalat que si la preinscripció es fes més tard del mes de maig "pot provocar retards en grups", fet que no vol dir que els centres no obrin al setembre.