"Vaig decidir que no tornaria a comprar, era incòmode i em miraven malament"

Porten gairebé un mes confinats. Sense escola ni poder sortir, la pandèmia de coronavirus ha tancat a casa més d'un milió de nens i nenes de Catalunya. Les famílies ho gestionen com poden, i molts han de fer malabarismes per compaginar teletreball amb nens. Tot això però, es complica encara més quan es tracta de famílies monoparentals. Poder comprar o llençar les escombraries, per exemple, es fa molt més difícil. L'Eva, mare soltera per convicció, ha decidit que no surt a fer la compra perquè ho va fer un cop, al principi, i algú li va dir que la nena havia d'estar a casa. "La gent em mirava malament, era incòmode i vaig decidir que no ho faria més", ha explicat. Per sort, compta amb el suport dels seus veïns, que són els qui li fan la compra.

"Com ho portem? Hi ha moments de tot, fem com podem. La meva preocupació més gran era què passaria si agafo el coronavirus i haig d'anar a l'hospital, però crec que ja l'he passat i no ha calgut". És el testimoni de la Carme, mare soltera d'una nena de set anys, que amb la previsió que el confinament s'allargaria durant molts dies va decidir fer una compra ben gran per poder passar sense anar al supermercat. "Intento sortir només un cop a la setmana", ha explicat.

L'Eva, amb la seva filla | Foto: ACN

"Al principi era de bojos, ara ja s'ha convertit en una rutina i els nens són els qui ho porten millor, tenen una capacitat d'adaptació que no tenim els adults", ha explicat una altra de les mares, la Vanessa.

Treballar i estar amb els nens



Si fer teletreball amb nens ja és complicat quan són dos adults a casa. Quan només n'hi ha un, la dificultat encara és més gran. En el cas de l'Eva, que treballa a Òmnium, li han posat totes les facilitats i, de fet, treballar també li ha anat bé per desconnectar del context.

En altres casos, com el de la Vanessa, les empreses han fet ERTO i, si la situació sense escola s'allarga, hauran de gestionar-ho per deixar els nens amb coneguts perquè els avis no són una opció tenint en compte que són persones de risc.

Grups d'ajuda al barri



El confinament també té coses positives i ha tret la solidaritat entre veïns. En el cas de la Carme, al seu barri s'ha fet un grup d'ajuda, i ara que se li ha espatllat la rentadora, ja hi ha quatre persones voluntàries que s'han ofert a rentar-li la roba.

Mares solteres per convicció



Les mares solteres consultades són totes per convicció perquè així ho van decidir un dia. "No em puc imaginar com viu tota aquesta tragicomèdia algú que no ho hagi decidit així", ha explicat la Carme. De fet, totes defensen que no són diferents pel fet de ser mares solteres. "No crec que jo, per ser mare soltera en confinament, ho estigui passant millor o pitjor que una parella que tingui tres fills, o que en tingui un, o que tinguin tres avis a casa. Cada circumstància és diferent. Qui té tres fills en un pis de 50 metres quadrats com ho fa?", es pregunta l'Eva.