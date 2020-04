Seat atura la producció de respiradors arran de la descongestió de les UCI

Seat aturarà la producció de respiradors d'emergència OxyGEN a la planta de Martorell arran de la descongestió progressiva de les UCI als hospitals, segons han informat fonts de la companyia. Ja s'han entregat més de 500 unitats del model –que es va començar a fabricar el passat 3 d'abril després de rebre el vistiplau de l'Agència Espanyola del Medicament- i es reprendrà la seva fabricació en cas d'un rebrot de la pandèmia de coronavirus i la necessitat de més respiradors d'emergència a les urgències dels centres hospitalaris. Els 150 empleats voluntaris de Seat que han participat en el projecte OxyGEN –dissenyat per l'empresa Protofy.xyz- estaran exempts de l'ERTO i rebran un permís retribuït per part de l'automobilística.

Sota la direcció dels doctors Manel Puig de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol; Oriol Estrada de l'Hospital Germans Trias i Pujol i de Josep Maria Nicolás de l'Hospital Clínic, els respiradors OxyGEN compten amb més de 80 components electrònics i mecànics i adapten el motor d'un neteja parabrises. L'objectiu d'OxyGEN és ajudar a la ventilació en situació d'absència de respiradors convencionals en aquells pacients amb problemes respiratoris severs, com els provocats per la covid-19. Només es contempla per al seu ús transitori en situació d'emergència i d'absència d'un ventilador convencional disponible.

Es tracta d'un dispositiu d'emergència que permet automatitzar els balons ressuscitadors manuals (tipus AMBU), de manera mecanitzada i autònoma, per utilitzar-los com a suport a la respiració. Així mateix, permet controlar la freqüència respiratòria, el volum corrent i la ràtio inspiració/expiració de forma constant i objectiva proporcionant al pacient un suport que, d'una altra manera, no tindria. Seat precisa que no tancarà la línia de producció de respiradors OxyGEN –situada a la planta 9, la del Seat León- davant la possibilitat que hi hagi un repunt de casos de la covid-19 i es necessitin més aparells d'emergència arreu de l'Estat.

La tecnologia del respirador OxyGEN és oberta i lliure, i qualsevol empresa del món pot produir-lo de forma gratuïta.