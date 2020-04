Demanen que no cessin donacions de sang: calen més de 500 diàries

Malgrat l'emergència del coronavirus les donacions de sang segueixen resultant fonamentals per a tot tipus d'intervencions hospitalàries, de manera que des del Banc de Sang demanen que no cessin les donacions, ja que es requereixen entre 500 i 600 diàries per cobrir les necessitats dels pacients.

En declaracions a EFE, el director assistencial del Banc de Sang, Enric Contreras, explica que l'ajornament d'operacions quirúrgiques no urgents per la crisi de la Covid-19 ha disminuït el nombre de donacions que habitualment es requereixen, que se situen entre les 800 i mil diàries.

Per això, tot i que actualment hi ha menys donants del que és habitual, els nivells de sang ara disponible són "els suficients" i "la situació és de normalitat".

Un cop extreta, la sang es divideix en tres components, relata Contreras: els glòbuls vermells -que deixen de ser útils en unes sis setmanes-, el plasma -que caduca als tres anys- i les plaquetes -que s'han de conservar a 22 graus i tenen una utilitat d'uns cinc dies-."Per això necessitem un degoteig constant de donacions", assevera Contreras.

Aproximadament la meitat de les donacions de glòbuls vermells, afegeix, es destinen a pacients "que per algun motiu perden sang" -intervencions quirúrgiques, accidents, hemorràgies, etc.- mentre que la resta és per "qui no fabrica correctament la sang" -tractaments de quimioteràpia, per exemple-.

Les plaquetes serveixen al seu torn per, entre d'altres, sessions de quimioteràpia per fer front a algun tipus de càncer.

En aquestes dates el Banc de Sang anima a qui vulgui donar a apuntar-se prèviament a la seva pàgina web de forma que s'evitin cues que dificultin mantenir la distància social recomanada.

El Banc de Sang, segons indica la seva pàgina web, compta amb una trentena d'hospitals de centres en què es poden fer donacions i unes cinc unitats mòbils que s'instal·len en diversos punts de Catalunya.

Contreras mostra el seu agraïment a la ciutadania per haver permès, malgrat les difícils circumstàncies, "mantenir les reserves de sang" a un nivell adequat.