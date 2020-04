Més d'una setantena d'alcaldes demanen a Sánchez que "rectifiqui" la retallada en polítiques actives d'ocupació

Una setantena d'alcaldes catalans preveuen enviar el dilluns una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, on li demanen que "rectifiqui" la retallada al fons que rep la Generalitat per a polítiques actives d'ocupació. Els batlles adverteixen que si no "es reconsidera" la decisió "s'estarà empobrint les capes més desafavorides de la societat i es dificultarà les opcions de seguir amb una vida digna a milers de ciutadans". "Som alarmistes, perquè la situació és greu, i perquè creiem que estem a temps de corregir-la", diuen a la missiva, a la que ha tingut accés l'ACN.

El Ministeri de Treball i Economia Social va anunciar el dimecres que retallava en 215 milions d'euros el fons que rep la Generalitat per a polítiques actives d'ocupació, que es destinen als cursos formatius per a persones que estan a l'atur.

A la carta, els alcaldes li retreuen que el govern espanyol "demani unitat" i avisen que "poca cosa pot generar més unitat" al món local que "mantenir i reforçar" els recursos que es transfereixen per a polítiques actives d'ocupació. "L'emergència social ho requereix, la situació dels nostres ciutadans ho reclama", diuen, tot avisant que han de poder oferir "perspectives de futur" a tots els veïns que quedin sense feina. "Li demanem que reconsideri la seva decisió; altrament, no podrem garantir els serveis públics d'ocupació que necessitarem un cop acabi l'emergència sanitària. Volem que sigui conscient d'aquesta situació", adverteixen.

El dissabte una setantena d'alcaldes ja havien confirmat la seva adhesió a la carta, tot i que durant el cap de setmana i fins el dilluns al matí –quan s'enviarà al president del govern espanyol- altres batlles podran afegir-s'hi. De moment, entre els subscriptors hi ha diverses sensibilitats polítiques, amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el de Terrassa, Jordi Ballart; o el de Celrà, Dani Cornellà, entre altres. En aquest sentit, Madrenas ha insistit en declaracions a l'ACN que es tracta d'una iniciativa "transversal" i que "ignora la ideologia", sinó que surt del món local.

Els alcaldes remarquen que són ells els qui posen "noms i cognoms" a qui acaba patint les retallades. "Realitats quotidianes se'n ressentiran; ens preocupa enormement, i demanem que abans de prendre una decisió com aquesta se'n calibrin en profunditat les conseqüències directes de la mateixa", insisteixen.

Els batlles avisen que la decisió els deixa "sense recursos econòmics ni eines" per atendre l'emergència ocupacional "més gran que recorda" la seva generació. En aquest sentit, alerten que un cop acabi la crisi sanitària hi haurà una situació laboral "molt complicada i desesperada". Avancen que quan finalitzi la pandèmia seran els ajuntaments qui seran "a primera línia davant l'emergència que afectarà persones i teixit productiu".

"Una retallada en la inversió en polítiques actives d'ocupació és, directament, la no atenció a persones que hagin perdut la feina", asseguren, i expliquen que, per a ells, aquestes polítiques són "un element estratègic" que gestionen "amb coneixement" pel fet de ser una realitat més propera. "Sempre han estat unes eines estructurals molt útils, però que en situacions de profunda crisi esdevenen del tot indispensables", conclouen.

A la missiva hi recullen els serveis en polítiques actives d'ocupació que els ajuntaments consideren "vitals", com l'orientació i assessorament laboral per millorar l'ocupabilitat, la motivació, la contractació directa de persones desocupades o l'ús d'eines per potenciar l'ocupabilitat de col·lectius amb dificultats d'inserció. També remarquen la importància de la formació per l'ocupació, la col·laboració amb el teixit empresarial i el foment de desenvolupament econòmic.



"Tindrem les mans lligades"

Madrenas ha remarcat que el que caldria no és només no retallar el finançament, sinó que s'hauria de "redoblar esforços". "El primer que han de fer és rectificar", ha insistit, i ha avisat que la situació actual els deixa "amb les mans lligades" tot i que ells són els qui estan "al front". "No tindrem prou eines", ha conclòs l'alcaldessa.

En un sentit similar s'ha expressat Cornellà, també en declaracions a l'ACN, que ha remarcat que cal cobrir les necessitats bàsiques de la població. "Haurem de donar una resposta i la millor es posar-hi el màxim de recursos i no començar anunciant retallades d'aquests nivells", ha avisat.