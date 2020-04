Salut ha incorporat més de 1.200 professionals sanitaris per fer front a la pandèmia de coronavirus

El Departament de Salut ha incorporat més de 1.200 professionals sanitaris, entre noves contractacions i voluntaris, des que va començar la pandèmia de coronavirus. Són metges, infermeres i altres perfils sanitaris jubilats, acabats de graduar, estudiants o en altres situacions que s'han incorporat als centres sanitaris, al telèfon 061 o per fer seguiment de l'estat de salut dels usuaris de l'app 'StopCovid19Cat'. Salut ha començat els tràmits amb el Ministeri d'Exteriors perquè metges xinesos s'incorporin als equips sanitaris catalans en les properes setmanes i puguin aportar l'experiència que han tingut al seu país amb la malaltia covid-19, ha assenyalat la consellera Alba Vergés en la roda de premsa d'aquest divendres.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat aquest divendres que han contractat 289 metges, 365 infermeres i 278 professionals sanitaris d'altres disciplines en la lluita contra la malaltia covid-19, així com 36 metges i infermeres jubilades.

A més, un centenar de professionals sanitaris, la majoria jubilats, s'han incorporat per fer seguiment dels pacients a través de l'aplicació i del 061, que també s'ha reforçat amb 270 estudiants universitaris. Sobre l'app 'StopCovid19Cat', la consellera ha insistit en la importància d'utilitzar-la, encara que no es tinguin símptomes, per poder fer un seguiment de la pandèmia i sobretot de les persones que sí que podrien tenir coronavirus.

La consellera ha explicat que han començat els tràmits per poder incorporar metges xinesos, després que el Govern també hagi demanat al Ministeri de Sanitat que convalidi els títols dels metges cubans, ni que sigui de forma temporal, perquè puguin treballar a Catalunya en la lluita contra el coronavirus, segons va informar Vergés aquest dijous.