El Govern fixa noves mesures per mantenir els mercats de productes frescos a l'aire lliure mentre dura la pandèmia

El Govern ha fixat noves condicions per garantir la continuïtat dels mercats setmanals no sedentaris mentre duri el confinament arran del coronavirus. Concretament, s'assenyala que els ajuntaments hauran de vetllar perquè no hi hagi aglomeracions i que s'adoptin diverses mesures higièniques i de distanciament social. Segons les condicions aprovades pel consell tècnic del CECAT, i que aquest divendres ha anunciat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, només es podran obrir parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

Així, s'haurà de garantir que no ocupen més d'un terç de l'espai i que només s'hi accedeix per llocs controlats, sense superar el miler de persones d'aforament. Dins del mercat, caldrà deixar una distància de 2 metres a banda i banda de cada parada i a sis metres de la parada de davant. També s'especifica que els clients han de fer cua i mantenir una distància de dos metres, i no poden tocar els productes si el paradista no els facilita guants d'un sol ús.

"El manteniment dels mercats municipals de productes frescos és essencial per l'abastiment alimentari i així ho ha comunicat el Departament d'Agricultura als ajuntaments on se celebren aquest tipus de mercat", ha explicat Budó.