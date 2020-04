El Tribunal Superior suspèn el judici a l'anterior Mesa del Parlament de Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat suspendre el judici a l'anterior Mesa del Parlament per presumpta desobediència l'1-O i assenyalar més endavant una nova data davant l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. La providència signada pel president del TSJC, Jesús María Barrientos, i els magistrats Jordi Seguí i Carlos Ramos justifica la decisió per «l'excepcionalitat del moment i les incerteses que es projecten fins a dates que poden comprometre tot el mes d'abril».

El tribunal adopta aquesta decisió «una vegada prorrogat l'estat d'alarma i agreujades les limitacions de la mobilitat» pel reial decret llei 10/2020 de 29 de març, i preveuen iniciar els tràmits per fixar una nova data del judici quan s'aixequin les limitacions de l'estat d'alarma.

El judici havia de començar el dijous 23 d'abril contra els ex-membres de la Mesa Anna Simó (ERC), Simona Barrufet, Lluís Corominas i Lluís Guinó (JxSí), a més de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, per un presumpte delicte continuat de desobediència per suposadament haver desoït les prohibicions del Tribunal Constitucional (TC) respecte al procés sobiranista. S'enfronten a una petició de la Fiscalia d'un any i vuit mesos d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic per un delicte continuat de desobediència.