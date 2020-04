El Govern intervé un centre de St. Adrià, i a St. Andreu ja hi ha 31 morts

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va intervenir ahir la residència Sant Adrià de Besòs per la situació de manca de professionals al centre. Una inspecció de Serveis Socials va constatar que no s'han pres suficients mesures d'aïllament i no hi ha direcció tècnica ni responsable higiènico-sanitària, fet que evidencia que l'actual equip directiu ha renunciat a les seves obligacions. Actualment hi viuen 20 persones internes, entre les quals n'hi ha 14 amb simptomatologia de la infecció per covid-19, i sis que s'han aïllat a l'àrea de centre de dia per evitar contagis. Dels 27 treballadors que formen la plantilla, n'hi ha 15 que estan de baixa o no han acudit a treballar. Mentrestant, 31 ancians han mort amb coronavirus des del passat 11 de març a la residència Fundación Casa Asil, del barri de Sant Andreu, de Barcelona, segons el centre, que ha reclamat que es puguin fer com abans millor més proves a avis i a treballadors.