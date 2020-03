Buch descarta prendre decisions unilaterals pel confinament total perquè "posaria en risc" persones i empreses

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha descartat que el Govern prengui decisions unilaterals pel confinament total: "Posaria en risc persones, treballadors i empreses". Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dilluns al migdia, conjunta amb les conselleres Meritxell Budó i Alba Vergés, Buch ha acusat la Moncloa de posar una "camisa de força" i una "subordinació" que impedeix que la Generalitat prengui decisions que no s'ajustin al Reial Decret d'estat d'alarma. Per la seva banda, Budó s'ha mostrat confiada que el president espanyol, Pedro Sánchez, avali el confinament total "tard o d'hora": "Necessitem l'autorització de l'Estat". La portaveu del Govern ha celebrat que Múrcia hagi ordenat el cessament de tota activitat no essencial.

Buch ha descartat que el Govern es plantegi confinar municipi per municipi mentre no arribi el tancament total per part de Moncloa i que, en tot cas, la Generalitat reclama reiteradament el confinament del perímetre de Catalunya. "No podem prendre decisions, si ho fem unilateralment posaríem en risc persones, treballadors i empreses", ha argumentat.

El conseller d'Interior segueix apostant per "mesures dràstiques" contra el coronavirus, tot i admetre que, "malauradament", la "camisa de força i la subordinació" que ha posat el govern espanyol no permet que la Generalitat prengui "segons quines decisions". "I si les prenguéssim posaríem en risc les persones, i això és una cosa que el Govern no farà en cap cas", ha subratllat.

En una línia similar, Budó ha admès que la Generalitat no pot confinar Catalunya sense la "cobertura legal" de l'Estat. La portaveu del Govern ha celebrat que Múrcia se sumi a comunitats com Andalusia i la ciutat de Madrid, en pronunciar-se a favor de restringir les mesures per afrontar la crisi sanitària.