Menjar a domicili: una opció que guanya pes a la restauració per pal·liar l'impacte del coronavirus

En un sector com la restauració, caracteritzat per un marge comercial limitat i una forta estacionalitat en les zones més turístiques, l'anunci de l'estat d'alarma va agreujar encara més la situació de molts establiments. El reial decret aprovat per l'executiu espanyol obligava a "la suspensió de les activitats d'hostaleria i restauració", però deixava una porta oberta. "Es poden prestar exclusivament serveis d'entrega a domicili", continuava l'article. Enmig de l'aturada econòmica provocada pel coronavirus, diversos negocis –alguns no vinculats a plataformes d'enviament a domicili com Glovo o Deliveroo- han aconseguit els mitjans necessaris per enviar menjar a les llars i mantenir els fogons encesos.

Tot i que encara no hi ha dades oficials, el Gremi de Restauració de Barcelona assegura que es tracta d'una pràctica minoritària. "La majoria de persianes estan abaixades [...] els restaurants estan més centrats en com afrontar possibles ERTO i altres problemes jurídics", explica Roger Pallarols, director del gremi de la capital catalana.

Malgrat tot, alguns restauradors pensen que l'enviament a domicili és una alternativa que anirà guanyant força durant els pròxims dies. Així ho creu Sergio Gil, propietari del local La Penínsular –situat al barri de la Barceloneta- i membre del gremi. "Crec que tindrem molta acceptació; podríem perfectament omplir la capacitat de treball del migdia i de la tarda-nit", comenta. De fet, el seu restaurant ja fa dies que valora la possibilitat de servir menjar a domicili, una proposta que s'acabarà concretant aquesta setmana quan ho hagi consensuat amb tota la seva plantilla.

Des del gremi veuen diversos arguments de pes que han portat a alguns locals a obrir la cuina. Evitar acomiadaments i continuar facturant son dos dels més evidents, però el seu director en menciona d'altres. "En molts casos no deixen de ser els clients més habituals els que ho demanen", apunta Pallarols. A banda, l'agrupació recorda que el sector viu moments de "molta incertesa" i prefereix actuar abans que quedar-se de braços plegats durant una crisi que no sap quan es pot allargar.

Precisament el restaurant barceloní Semproniana, situat al barri de l'Eixample, va començar a preparar menjar a domicili pensant en els clients del barri. "Tinc una veïna que és gran, està sola i no es pot cuinar, i vaig començar amb la idea de servir-la", comenta Ada Parellada, cuinera de l'establiment. "Després, però, vaig veure a les xarxes socials missatges del personal sanitari dient que arriben exhaustos a casa i que no es poden fer el 'tupper'; llavors vaig decidir que jo cuinaria el menjar als sanitaris", explica.

Actualment, el menú a particulars val 12 euros, mentre que l'oferta pel personal sanitari és de sis euros. Parellada, però, explica que els plats que s'ofereixen aquests dies són "molt diferents" en comparació al dia a dia del negoci. "Els menús han d'aguantar el viatge i han d'adaptar-se a una demana quotidiana; no fem grans floritures", explica Parellada. Des que es va decretar l'estat d'alarma, el Semproniana ha servit més de 180 menús als professionals sanitaris i al voltant de 70 menús a particulars.



Onada de solidaritat

Durant aquests últims dies, les principals marques de 'delivery' de Barcelona també s'han unit per repartir menjar diàriament a hospitals i comissaries mentre duri l'estat d'alarma. Sota el nom "Delivery for heroes", negocis com González&Co, Pizza Market, Sushifresch, Timesburg, Lavocaterie i Niji han impulsat una iniciativa que té com a objectiu fer arribar menjar a 200 persones que treballen en centres sanitaris i estacions policials.

La campanya va arrencar el passat 17 de març amb l'entrega de diversos quilos de menjar preparat a l'Hospital de la Vall d'Hebrón de Barcelona, "sempre seguint les mesures de prevenció necessàries per evitar possibles contagis", tal com han indicat les empreses a través d'un comunicat. Després de veure la bona rebuda de la iniciativa, les companyies que han impulsat la campanya ja s'estan plantejant ampliar l'enviament de menjar a entitats que atenen persones dependents i residències de gent gran.