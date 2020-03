Instal·len un hospital de campanya a Igualada en preveure un augment de casos

El Servei d'Emergències Mèdiques ha instal·lat un hospital de campanya davant del Centre d'Atenció Primària (CAP) Igualada Urbà d'Igualada davant la previsió d'un pic de casos de coronavirus durant els propers dies. A més, el mateix CAP ha habilitat sales amb llits i mampares per poder acollir-hi més pacients.

L'alcalde del municipi, Marc Castells, ha explicat que ja han començat les tasques per habilitar l'antic edifici de la Mútua Igualadina per usar-lo també com a equipament, tot afegint que "tant de bo no haguem de fer-lo servir però tenim l'obligació de preparar tots els escenaris possibles". L'Hospital d'Igualada acumula un total de 207 positius de SARS-CoV-2, dels quals 24 han mort, set es troben en estat greu, i 91 són professionals sanitaris

Per altra banda, el departament de Salut ha assegurat que el coronavirus es va estendre a Igualadaa través de dos brots, un d'una família de cinc membres i un altre en un dinar d'unes 80 persones, en què haurien participat diversos professionals sanitaris de l'hospital de la ciutat. La versió dels dos brots contrasta amb l'oferta al matí pel secretari de Salut Pública, el doctor Joan Guix, en una roda de premsa amb la consellera de Salut, Alba Vergés, quan han assegurat que l'origen del contagi a Igualada era el brot familiar.