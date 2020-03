El Govern crea un "certificat autorresponsable" per justificar desplaçaments

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha anunciat aquest divendres, 20 de març, que el Govern ha creat un "certificat autorresponsable" per garantir que les persones que es desplacen durant el confinament ho fan per raons permeses. És una mesura més dins l'emergència per coronavirus.

Aquest document estarà disponible a partir de la nit d'aquest mateix divendres i serà efectiu a partir del dilluns, ha explicat Buch en una entrevista en 324 recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que es tracta d'un exercici de confiança en la ciutadania".

"Però si un ciutadà opta per voler enganyar als cossos policials, hi haurà la sanció corresponent", ha advertit Buch sobre aquest document, que inclou diverses opcions per sortir a la via pública que el ciutadà ha de marcar, per indicar la raó del seu desplaçament.

El document inclou les opcions d'anar a adquirir aliments, acudir a un centre sanitari, desplaçar-se al lloc de treball, tornar a la seva residència habitual, assistir a persones que ho requereixen, anar a una entitat financera i una causa de força major.

El ciutadà ha d'especificar l'adreça d'origen, la de destí i les seves dades personals en aquest document, que "facilitarà el treball del ciutadà i dels cossos policials que vetllen pel compliment d'aquest confinament".