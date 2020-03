Bernat Solé serà el substitut d'Alfred Bosch en la conselleria d'Acció Exterior

El fins ara portaveu adjunt d'ERC en el Parlament i alcalde d'Agramunt (Lleida), Bernat Solé, va ser nomenat ahir com a nou conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat en substitució de l'exconseller Alfred Bosch, que va dimitir per la gestió dels casos de presumpte assetjament sexual del seu cap de gabinet.

En un comunicat, ERC va explicar que va proposar a Solé fer un pas endavant per assumir aquesta responsabilitat i que ell ho va acceptar, i va expressar la seva «il·lusió, determinació i compromís amb el país i amb els valors republicans», encara que va lamentar que haurà de deixar de ser alcalde d'Agramunt, càrrec que ostenta des de fa nou anys i pel qual està investigat per l'organització de l'1-d'octubre. El Govern va informar que Solé prendrà avui possessió del seu càrrec telemàticament en presència per videoconferència de Torra i la consellera de Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó.