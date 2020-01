Quim Torra, ratificat com a diputat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va apostar, ahir, per deixar en mans dels tècnics un eventual creixement del Josep Tarradellas de Barcelona-el Prat perquè la capital catalana tingui «més aeroport». En una entrevista a Antena 3 recollida per Europa Press, Iceta feia referència a la proposta de l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau sobre suprimir els vols del pont aeri per reduir les emissions i potenciar el servei ferroviari. «Jo vinc [a Madrid] molt sovint amb AVE, però crec que Barcelona necessita més vols i més aeroport, no en tinc cap dubte», va defensar.