Puigdemont treballa per visitar els presos independentistes amb un grup d'eurodiputats el 23 i 24 de febrer

El nou eurodiputat Carles Puigdemont ha avançat que, juntament amb Toni Comín, estan treballant per poder visitar els presos independentistes en el marc d'una missió d'eurodiputats prevista per al 23 i 24 de febrer. "Treballem per això, de fet hauríem de poder-ho fer", ha assegurat l'expresident, que ha remarcat que, segons el principi d'immunitat parlamentaria, hauria de poder circular lliurement per tots països de la Unió Europea. En aquest sentit, Puigdemont ha apuntat que vol saber si hi ha "una excepció espanyola" segons la que tindria immunitat a tots els estats menys a un, i ha indicat que ara és "una responsabilitat directa" de l'Eurocambra.

L'expresident també s'ha referit al nomenament de l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat, que es farà efectiu aquest dimarts, i ha lamentat que la decisió de Pedro Sánchez "obre més interrogants que no dóna respostes". "El missatge que s'envia és de poca confiança en la independència judicial", ha avisat, per afegir després que "no es pot fer un discurs al Parlament dient que tenim un problema amb la politització de la justícia i després nomenar fiscal a qui ha tingut la cartera de Justícia". "Em sembla que hi ha una incoherència", ha conclòs.