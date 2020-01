Puigdemont i Comín s'estrenen a Estrasburg com a eurodiputats i esperen parlar al ple

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín s'estrenaran com a eurodiputats en el ple del Parlament Europeu que comença avui a Estrasburg (França) i en el qual no estarà present el líder d'Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, al qual la institució li va retirar la seva condició d'eurodiputat després d'haver estat inhabilitat pel Tribunal Suprem (TS).

A Estrasburg també hi haurà el president de la Generalitat, Quim Torra, així com una delegació d'ERC encapçalada pel vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent. A més, l'organització Omplim Estrasburg ha organitzat una manifestació i un acte als voltants de la seu del Parlament Europeu, en què intervindran alguns dels polítics independentistes abans citats i es llegirà un manifest titulat «Tornem a omplir Estrasburg: persistir és guanyar». En declaracions ahir a RAC1, Toni Comín va afirmar que «ens podreu escoltar en alguns moments, en plural, tant a mi com a Puigdemont», però no va voler revelar «totes les sorpreses de la setmana».

Tant l'expresident català com l'exconseller donaran els seus primers passos com a eurodiputats sense formar part de cap grup polític de l'Eurocambra. Tot i que els dos han demanat integrar-se en el grup dels Verds/Aliança Lliure Europea (ALE), la formació ecologista encara no ha pres una decisió sobre aquest assumpte, per la qual cosa començaran com a «no inscrits». El grup debatrà la seva petició al llarg de la setmana, tot i que no està garantit que prenguin una decisió.

Comín també va parlar sobre l'acte del Consell de la República a Perpinyà, en el qual té previst participar al costat de Puigdemont, i que se celebrarà el mes de febrer, tot i que no va confirmar la data. Va valorar també la negociació d'ERC amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, que creu que «es podia haver fet amb millors resultats», ja que «en una negociació has d'aconseguir les contrapartides abans de donar el que l'altra part espera». Va estimar com a «inacceptable» la sentència que inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, i va indicar que «el que hem de fer és respectar-lo i defensar-lo».