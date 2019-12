Troben el cos d'un home australià en aigües del port de Barcelona

El cos d'un home australià que havia arribat a Barcelona la matinada del dia 27 va ser localitzat a última hora de divendres en aigües del port de la capital catalana, succés que investiga la Guàrdia Civil. Fonts d'aquest cos armat van informar que l'home, nascut el febrer del 1983 i de nacionalitat australiana, va arribar al port de Barcelona amb el seu germà en una embarcació d'esbarjo cap a la una de la matinada de divendres, dia 27.

Després d'atracar, l'home va abandonar l'embarcació i va dir al seu germà que se n'anava a fer un volt. Quan aquest familiar es va despertar cap a les 7 hores va comprovar que el seu germà no havia tornat al vaixell i el va trucar repetidament en les hores següents al mòbil sense aconseguir parlar amb ell. Finalment, cap a dos quarts de set del vespre, va presentar una denúncia per la desaparició del germà davant la Guàrdia Civil destinada al port, que va activar una patrullera i un equip de submarinistes per buscar l'home, tasca en la qual també va participar un equip subaquàtic dels Mossos. Els submarinistes van fer una primera immersió cap a les deu de la nit i a les 22:58 hores van localitzar el cadàver de l'home just sota l'embarcació amb la qual havia arribat a port.

Les citades fonts han indicat que la Guàrdia Civil treballa amb la hipòtesi que la mort sigui accidental però que investiga totes les circumstàncies del cas per descartar qualsevol altra causa.