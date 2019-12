El catàleg de jocs en català ja supera més de 800 títols

El Consorci per a la Normalització Lingüística ja ho té tot a punt per a la campanya de Nadal. Fomentar l'ús del català en l'àmbit del joc i les joguines és un dels objectius estratègics de l'activitat del Consorci, en els 22 centres de normalització lingüística distribuïts per tot el territori.

Per aconseguir-ho, el Consorci disposa de les eines del programa I tu, jugues en català?, que també vol donar a conèixer l'oferta de jocs i joguines en català entre la ciutadania i col·laborar amb els agents del sector perquè incorporin el català en els seus productes.

En el període nadalenc, a més, s'intensifiquen les actuacions d'aquest sector i es presenten les novetats principals, que enguany passen per la renovació de la imatge del programa i per la millora del cercador de jocs de l'aplicació i de la pàgina web.



Localitza els jocs en català

Amb la voluntat de millorar-ne la utilitat, el web del programa I tu, jugues en català? (www.cpnl.cat/jocs) incorpora una descripció exhaustiva dels més de 800 jocs del catàleg.

El cercador, a més, permet saber en quines botigues es troba el joc seleccionat, tot i que no es pot garantir que en el moment de fer la consulta l'establiment tingui el producte en estoc. També seleccionant les botigues es pot saber quins jocs en català tenen (la llista s'actualitza dos cops l'any). D'aquesta manera, l'usuari no només coneix els establiments adherits al programa, sinó que a més sap on pot trobar el producte que li interessa, un cop l'ha seleccionat del catàleg del web; o a la inversa, pot saber quins productes trobar en cada establiment.

Cada joc inclou, a més, dades sobre la categoria, el gènere, l'edat dels destinataris, la durada, l'objectiu i el fabricant. En alguns casos també hi ha vídeos tutorials explicatius en català del funcionament del joc.

Aquestes millores es complementen amb l'actualització de l'aplicació "Atrapajocs", disponible per a iOS i Android, que també conté informació sobre el catàleg de jocs i els establiments adherits al programa.



Activitats nadalenques per tot el territori

En aquestes dates, el programa I tu, jugues en català? es fa visible, també, en desenes d'activitats que el Consorci per a la Normalització Lingüística organitza per tot el territori. Una trentena de municipis fan activitats lúdiques específiques de Nadal, com el quinto, el tió o els tallers de jocs, amb presència dels centres de normalització lingüística allà on s'organitzen les fires nadalenques.

La presentació del catàleg de jocs en català, les activitats a l'aula sobre les tradicions nadalenques, la visita a pessebres, la cantada de nadales i les activitats solidàries amb motiu de la Marató de TV3 són altres iniciatives que tenen lloc aquests dies arreu dels 146 punts de servei del Consorci al territori.



Per Nadal, una web de servei i de recursos

El Consorci per a la Normalització Lingüística posa a l'abast de tothom una pàgina web específica de Nadal (www.cpnl.cat/nadal), amb recursos i eines lingüístiques relacionades amb aquest període.

Destaca, sobretot, la carta als Reis del Consorci que les famílies poden descarregar-se, o bé l'opció en línia per enviar directament a Ses Majestats.

Altres recursos de la web són les dites populars, les nadales, els contes, les receptes gastronòmiques, els enllaços relacionats amb el consum sostenible i les informacions diverses sobre els Pastorets, els pessebres i el tió.

Les fires de Nadal i el cinema en català d'aquestes dates també ocupen un lloc destacat al web, amb enllaços a les novetats publicats per la Direcció General de Política Lingüística, entre d'altres.

En aquesta pàgina el Consorci publica cada any la felicitació de Nadal, que enguany és un recull de l'acte de commemoració dels 30 anys del Consorci, amb la locució d'un fragment d'Elogi de la paraula, de Joan Maragall, de la veu de l'actriu Emma Vilarasau.



Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una administració pública creada el 1989 per la Generalitat de Catalunya, 19 ajuntaments i la Diputació de Girona. Actualment està format per 136 administracions públiques i disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística (CNL) i més de 140 punts de servei.

El CPNL està adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la participació de la qual és majoritària, i per tant, resta subjecte al seu règim pressupostari i de control.

L'objectiu central del CPNL és facilitar a la població adulta l'accés al coneixement del català i afavorir-ne l'ús. El treball en xarxa, la complicitat i el compromís dels diferents ens que en formen part, així com també d'institucions privades, fan del CPNL un agent clau per a la vertebració i la cohesió social del país.