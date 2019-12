ERC guanyaria les eleccions i l'independentisme ampliaria la majoria, segons el CEO

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) guanyaria les eleccions al Parlament en obtenir entre 38 i 39 escons, seguida per JxCat i el PSC, mentre que Cs cauria de la primera a la quarta posició, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

El sondeig es va realitzar a partir d'enquestes presencials domiciliàries a 1.500 persones majors d'edat, realitzades entre el 14 de novembre i el 5 de desembre, després de la sentència del Tribunal Suprem als líders del procés. La segona posició al Parlament l'obtindria Junts per Catalunya, en aconseguir entre 29 i 31 escons, pels 34 actuals, mentre el PSC pujaria des dels seus 17 diputats actuals a entre 24 o 25 representants i Cs baixaria de la primera posició aconseguida en els últims comicis al quart lloc, passant dels 36 actuals a entre 14 i 16 escons. Pel que fa a les eleccions al Congrés dels Diputats, ERC revalidaria la seva victòria, en aconseguir 14 escons, seguida del PSC, amb 11, i de Junts per Catalunya, amb 8.



Auge sobiranista: 80 escons

Tenint en compte la forquilla superior d'escons d'aquesta enquesta, l'independentisme tocaria sostre i podria arribar fins als 80 diputats al Parlament, superant els 72 representants a la cambra catalana després de les eleccions del 2015, mentre que les estimacions menys optimistes s'elevarien a l'independentisme fins als 76 diputats.

Tot i que l'independentisme obtindria una àmplia majoria en unes eventuals eleccions catalanes, el «no» a la independència de Catalunya arriba al 47,9% de l'electorat i supera el «sí» per 4,2 punts. L'opció de l'Estat independent és la preferida per la gran majoria dels votants de JxCat (87,7%), de la CUP (82%) i d'ERC (66%) i genera un rebuig majoritari a l'electorat de la resta de partits.



Irrupció de Vox

En l'enquesta del CEO apareix per primera vegada l'opció que la formació d'extrema dreta Vox entri al Parlament amb 2 escons, si bé estaria per sota del llindar del 3% de vots necessaris per obtenir representació parlamentària.El pacte entre PSOE i Podem per formar un Govern de progrés a Espanya després d'aquestes eleccions també ha figurat en l'enquesta, realitzada després de l'anunci de pacte entre les dues formacions.

Els votants d'ERC aproven el pacte de coalició amb un 5,58, mentre que els de JxCat i la CUP el suspenen, amb un 4,87 i un 4,70, respectivament. L'acord de coalició rep una nota més alta entre els votants d'En Comú Podem, que el valoren amb un 7,59.



Junqueras, el més ben valorat

En relació amb els líders polítics catalans, només aproven el president d'ERC, Oriol Junqueras, i el cap de llista dels comuns al Congrés, Jaume Asens, mentre que l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu predecessor, Carles Puigdemont, suspenen amb un 3,95 i un 4,26, respectivament. El diputat de la CUP Carles Riera obté un 4,73 de mitjana i la líder dels comuns a la cambra, Jèssica Albiach, 4,56. El líder del PSC, Miquel Iceta, també suspendria amb un 3,77, seguit del president del PPC, Alejandro Fernández, amb un 2,19, i la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas (2,12).