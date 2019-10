Marxes per respondre a la sentència del procés: tota la informació

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium impulsaran cinc marxes populars des de diferents punts del país amb confluència a Barcelona per respondre a la sentència de l'1-O. Sota el títol 'Marxes per la Llibertat', l'acció tindrà lloc quan es faci pública la sentència, en una data que l'organització farà pública. És possible que l'acció coincideixi amb la vaga general que han convocat sindicats independentistes el 18 d'octubre.

Arrencaran des de Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona i es recorreran a peu 100 quilòmetres durant tres dies per confluir a la capital catalana. La iniciativa vol ser "una resposta de país en favor de la llibertats dels presos polítics, els exiliats, en contra de la repressió i per reivindicar el dret a l'autodeterminació".

El mateix dia que el Tribunal Suprem (TS) faci pública la sentència, l'ANC i Òmnium convocaran concentracions a les 20h en diferents punts del país.

Al llarg dels tres dies es recorreran 100 quilòmetres dividits en cinc etapes. El primer i segon dia hi haurà dues etapes i el tercer una, perquè es preveu arribar a Barcelona al migdia.



Aquestes són les etapes al detall:

Girona-Barcelona

Dia 1 matí: Girona – Sils

Dia 1 tarda: Sils – Malgrat

Dia 2 matí: Malgrat – Arenys de Mar

Dia 2 tarda: Arenys de Mar – Premià de Mar

Dia 3: Permià de Mar – Barcelona



Vic-Barcelona

Dia 1 matí: Vic – Centelles

Dia 1 tarda: Centelles – La Garriga

Dia 2 matí: La Garriga – Parets del Vallès

Dia 2 tarda: Parets del Vallès – Sant Quirze del Vallès

Dia 3 matí: Sant Quirze del Vallès – Barcelona



Berga-Barcelona

Dia 1 matí: Berga – Navàs

Dia 1 tarda: Navàs – Manresa

Dia 2 matí: Manresa – Vacarisses

Dia 2 tarda: Vacarisses – Sant Quirze del Vallès

Dia 3 matí: Sant Quirze del Vallès – Barcelona



Tàrrega-Barcelona

Dia 1 matí: Tàrrega – La Panadella

Dia 1 tarda: La Panadella – Igualada

Dia 2 matí: Igualada – El Bruc

Dia 2 tarda: El Bruc – Martorell

Dia 3 matí: Martorell – Barcelona



Tarragona-Barcelona

Dia 1 matí: Tarragona – El Vendrell

Dia 1 tarda: El Vendrell – Vilafranca

Dia 2 matí: Vilafranca – Sant Sadurní d'Anoia

Dia 2 tarda: Sant Sadurní d'Anoia– Martorell

Dia 3 matí: Martorell – Barcelona



Totes les etapes acaben i comencen en una ciutat, on els organitzadors oferiran àpats populars i facilitaran un lloc on dormir a aquells que s'hagin inscrit a la seva web.

EFE

La presidenta de l'ANC aquestes marxes són l'inici d'"un cicle de mobilitzacions de lluita no violenta, de desobediència i de no acceptació de la resolució del Suprem"

Suport dels CDR

Els CDR han fet una crida a participar a les Marxes per la Llibertat impulsades per ANC i Òmnium com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS). "Per la llibertat. Per la República. Perquè ho volem tot. Fem de les Marxes per la Llibertat un clam unànime que ressoni arreu!", han manifestat els CDR a través del seu compte de Twitter.