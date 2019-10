Deu persones s'encadenen a l'estació d'Arc de Triomf per demanar la llibertat dels CDRs

Una desena de persones es van encadenar ahir en una de les entrades a l'estació de Rodalies i Metro de l'Arc de Triomf de Barcelona per reclamar l'alliberament dels set CDRs empresonats acusats de terrorisme per l'Audiència Nacional. Es tracta de la parada de l'avinguda Vilanova, a tocar del monument, i impedeixen l'entrada i la sortida dels usuaris.

Els activistes van rebre el suport d'un grup de persones que poc després de les sis de la tarda van iniciar una manifestació des de la plaça Urquinaona, passant per carrer Trafalgar, fins arribar a l'Arc de Triomf.

David Budria, un dels dos membres dels Comitès de Defensa de la República (CDRs) que van ser detinguts amb set persones més el 23 de setembre per la Guàrdia Civil però que van ser deixats en llibertat el mateix dia –acusats de terrorisme- considera en una entrevista a Nació Digital que els detinguts, set dels quals en presó preventiva per ordre de l'Audiència Nacional, són «caps de turc» d'una operació per criminalitzar l'independentisme i, de fet, considera que les acusacions són un «muntatge polític».

En paral·lel, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) té previst convocar les cinc marxes «populars i massives» el dimecres, dijous i divendres de la setmana que ve per donar resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els líders sobiranistes empresonats.