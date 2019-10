La CUP ratifica la vilafantenca Mireia Vehí Cantenys com a cap de llista pel 10-N

La CUP ha ratificat les llistes per a les eleccions del 10 de novembre després que s'ampliés el termini perquè al militància votés fins aquest diumenge a les 14 h a causa d'un problema informàtic. La llista per Barcelona, encapçalada per la vilafantenca Mireia Vehí Cantenys, ha rebut un suport del 80,13% del cens, i la seguiran els també exdiputats Albert Botran i Eulàlia Reguant. Pel que fa a la resta del territori, s'han ratificat les dues primeres persones de la llista: Mariona Quadrada i l'exdiputat Sergi Saladié a Tarragona (90,47% dels vots), Non Casadevall i Maria Besora a Girona (89,47% dels vots), i Francesc Gabarrell i Júlia Carbonell a Lleida (90,32% dels vots).