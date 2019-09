Barcelona comença a requisar patinets elèctrics mal aparcats a les voreres

Barcelona ha decidit fer «un pas més» i requisar els patinets elèctrics de lloguer compartit mal aparcats al carrer, va explicar la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, Rosa Alarcón. Un dispositiu de la Guàrdia Urbana va treure dimarts tots els vehicles que va trobar aturats a l'espai públic. En total, es van decomissar 17 vehicles de les empreses Reby i Bird. L'actuació es va produir després que aquestes companyies rebessin 1.500 multes de 100 euros des del 16 d'agost, és a dir, en menys d'un mes. En una roda de premsa, la socialista va recordar que hi ha 25 empreses de patinets –Reby i Bird incloses– que van prometre retardar la seva implementació a Barcelona fins que l'Ajuntament disposés d'una regulació específica per l'ús dels patinets a Barcelona, una ordenança que s'espera tenir enllestida a l'abril. «No pararem, no és una actuació d'un dia, no pararem fins que deixin d'actuar en l'espai públic com ho estan fent la resta d'empreses», va manifestar Alarcón. Tots els vehicles que s'han confiscat estaven aturats al carrer, alguns d'ells en llocs d'aparcaments de bicicletes i d'altres en tota mena de racons, com ara lligats a senyals de trànsit. Aquesta actuació no afecta els patinets estacionats en espais privats.